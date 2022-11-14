МИД России ввел санкции против актера Джима Керри

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Москва, введя санкции против 100 граждан Канады, запретила въезд актеру Джиму Керри и внуку украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры, следует из заявления Министерства иностранных дел России, сообщает РИА Новости.

Ведомство отметило, что санкции вводятся в ответ на "продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными".

Министерство опубликовало и пофамильный "список-100", фигуранты которого вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе. Среди них — актер Джим Керри, Стефан Бандера — журналист, внук Степана Бандеры, а также киноактриса с украинскими корнями Кэтрин Винник, наиболее известная по роли Лагерты в сериале "Викинги".

Фото: AP Photo / Richard Shotwell / РИА Новости