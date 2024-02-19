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Мероприятия к празднованию Дня защитника Отечества пройдут в Музее Рязанова

19 февраля 2024 09:34
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Мероприятия к празднованию Дня защитника Отечества пройдут в Музее Рязанова

Коллектив Музея Эльдара Рязанова подготовил серию мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества.

Лекция Ирины Янцен «Феномен массового участия советских женщин в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (12+)
Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)
22 февраля, 18.30

22 февраля (четверг) в 18.30 старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Ирина Янцен прочитает лекцию «Феномен массового участия советских женщин в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (12+). На лекции посетители узнают, как стало возможным участие советских женщин в Великой Отечественной войне, был ли этот процесс случайностью или закономерной тенденцией, чем это явление было обусловлено и какие процессы ему предшествовали.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cucXSi

Интерактивная экскурсия Вячеслава Вербового «Запасная столица в ракурсе кинохроники» (12+)
Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)
25 февраля, 14.00

25 февраля (воскресенье) в 14.00 пройдет повтор интерактивной экскурсии «Запасная столица в ракурсе кинохроники» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. Также у них будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cucXTo

Теги: Мероприятия

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