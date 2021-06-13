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Мэра Кисловодска ввели в искусственную кому

13 июня 2021 15:40
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Вся необходимая медицинская помощь ему была оказана вовремя.

Глава Кисловодска Александр Курбатов после операции введен в состояние искусственной комы. Операцию Курбатову провели после тяжелой травмы головы, полученной после падения с электросамоката. ЧП произошло в субботу, в реанимацию мэр был доставлен без сознания. Хирурги провели срочное оперативное вмешательство, передает ТАСС.

"Огромная благодарность врачам - вся необходимая помощь оказана вовремя. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов. Твердо убежден, что он поправится", - написал губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Состояние мэра удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым.

 

Фото:   Антон Подгайко/ТАСС

Теги: искусственная кома Кисловодск мэр

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