Мэра Кисловодска ввели в искусственную кому

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Глава Кисловодска Александр Курбатов после операции введен в состояние искусственной комы. Операцию Курбатову провели после тяжелой травмы головы, полученной после падения с электросамоката. ЧП произошло в субботу, в реанимацию мэр был доставлен без сознания. Хирурги провели срочное оперативное вмешательство, передает ТАСС.

"Огромная благодарность врачам - вся необходимая помощь оказана вовремя. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов. Твердо убежден, что он поправится", - написал губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Состояние мэра удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС