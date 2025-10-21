Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов

67

Продолжается голосование за деревни и сёла с населением от 100 до 1000 человек, в которых в 2026 году появится мобильный интернет.

До окончания приёма голосов осталось меньше трёх недель. Свой выбор сделали уже более 230 тыс. человек. Успейте принять участие в голосовании до 9 ноября включительно.

После подведения итогов будет сформирован перечень из населённых пунктов, в которых установят базовые станции 2G/4G. Они обеспечат качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.

Голосование за подключение к интернету ежегодно проходит с 2021 года. По его результатам уже установлено 5,2 тыс. базовых станций. В 2025 году подключат 1 645 малочисленных населённых пунктов.

Кто может выбирать

Отдать голос могут совершеннолетние россияне за населённый пункт из региона прописки. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга не участвуют в голосовании.

Как голосовать