Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов

21 октября 2025 15:05
67
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов

Продолжается голосование за деревни и сёла с населением от 100 до 1000 человек, в которых в 2026 году появится мобильный интернет.

До окончания приёма голосов осталось меньше трёх недель. Свой выбор сделали уже более 230 тыс. человек. Успейте принять участие в голосовании до 9 ноября включительно.

После подведения итогов будет сформирован перечень из населённых пунктов, в которых установят базовые станции 2G/4G. Они обеспечат качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.

Голосование за подключение к интернету ежегодно проходит с 2021 года. По его результатам уже установлено 5,2 тыс. базовых станций. В 2025 году подключат 1 645 малочисленных населённых пунктов.

Кто может выбирать

Отдать голос могут совершеннолетние россияне за населённый пункт из региона прописки. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга не участвуют в голосовании.

Как голосовать

  • — По почте — для этого нужно направить письмо в Минцифры. Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. Его может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет
  • — На странице сервиса для голосования на Госуслугах
