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Мемориал памяти преподавателям и студентам открыли в СГЭУ

7 мая 2025 09:52
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Мемориал памяти преподавателям и студентам открыли в СГЭУ

 

Во вторник, 6 мая, в преддверии Дня Победы в Самарском государственном экономическом университете состоялось торжественное открытие мемориала памяти преподавателям и студентам Куйбышевского планового института, погибшим в Великой Отечественной войне. 

Мемориал памяти торжественно открыли вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко и исполняющая обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Студенты, преподаватели и сотрудники института написали десятки заявлений с просьбой отправить их на фронт уже на следующий день после начала войны, 23 июня 1941 года. В первые месяцы на войну прямо из стен вуза ушли 88 человек, 46 из них погибли. Сегодня сведения о каждом герое бережно хранятся в архивах университета.

Антон Емельяненко от имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева поздравил сотрудников, студентов, преподавателей СГЭУ и гостей церемонии с предстоящим Днем Победы. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память студентов, преподавателей Куйбышевского планового института, которые в годы Великой Отечественной войны ушли защищать нашу родину. Война коснулась каждой семьи, каждого города. Сегодня хотелось бы всем пожелать мирного неба и сказать: вечная память нашим героям», - обратился к участникам церемонии Антон Емельяненко.

В ходе церемонии Елена Кадрашина подчеркнула, что университет, как и вся страна, заплатил свою цену за Победу. "Мы не вправе забывать, не вправе обесценивать и не вправе проходить мимо. Этот мемориал - наш общий дом, он напоминание всем поколениям о том, что свобода, мир и право учиться оплачены невероятной ценой. Дорогие студенты, пусть этот памятник станет для вас не просто знаком скорби, но и источником вдохновения: живите достойно, учитесь, созидайте, берегите друга", - отметила руководитель вуза.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны специальной военной операции. Они отметили, что сегодняшние герои завершают дело, начатое их дедами и прадедами.

«Люди, которым сегодня открыли памятник, ушли на фронт в первые дни войны, чтобы у нас было мирное небо над головой, и разгромили врага. А скоро будет еще одна Победа, и она будет за нами», - обратился к присутствующим ветеран СВО Матвей Мартемьянов.  

С благодарностью и гордостью звание наследников Великой Победы носит сегодняшняя молодежь, считает председатель студенческого совета вуза Анастасия Четвертушкина. «Мы передадим память об их подвиге следующим поколение и сохраним традиции», - отметила она.

Участники церемонии также высадили аллею деревьев - Аллею Героев на территории СГЭУ.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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