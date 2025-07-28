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Медики провели для участников форума "Иволга" мастер-классы

28 июля 2025 18:47
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Все желающие смогли узнать все о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

На форуме работали 4 интерактивные площадки, на которых все желающие смогли узнать все о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

В мероприятиях приняли участие специалисты Самарского областного кожно-венерологическогр диспансера, Самарского регионального отделения Российского Красного Креста, Самарского Фонда социального развития "Время жить!". Координировал работу площадок Самарский областной центр общественного здоровья.

"На площадке Квесты "Цифры здоровья и донорство" ребята получили возможность сразу проверить свои знания по теме ЗОЖ. На площадке "Центр здоровья" можно было пройти скрининг базовых параметров здоровья и получить буклеты по наиболее актуальным вопросам, связанным с хроническими заболеваниями и инфекциями, передающимися половым путём. На площадках "Первая помощь" и "Сердечно-легочная реанимация и Первая помощь при перекрытии дыхательных путей" можно было не только узнать теорию по Первой помощи, но и отработать практические навыки на специальных тренажерах под руководством опытных тренеров Российского Красного Креста", - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья Александр Муравец.

По итогам мастер-классов все участники приобрели важнейшие знания и жизненно необходимые навыки по профилактике заболеваний и первой помощи.

"Участие медицинских специалистов в подобных форумах чрезвычайно важно. Профилактические и обучающие мастер-классы помогают в формировании ответственного отношения к здоровью у молодежи, расширяют знания о заболеваниях и оказании Первой помощи при различных ситуациях. И главное - делают значимый вклад в здоровое будущее, - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Для повышения доступности профилактических осмотров, раннего выявления заболеваний мы продолжаем проводить масштабные акции в общественных местах. Только на этой неделе на самарской набережной 30 июля состоится очередная важная акция по профилактике рака кожи, а также значимое мероприятие по обучению Первой помощи и профилактике онкозаболеваний в Струковском саду 1 августа. Приглашаем всех жителей совместить приятные прогулки по летнему городу с заботой о своем здоровье и здоровье окружающих".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Самара

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