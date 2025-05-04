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МЧС СО: зачем на дачном участке нужна бочка с водой и огнетушитель

4 мая 2025 15:10
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Правила безопасности на дачном участке.

С приходом теплого сезона начинается активный дачный период. Владельцы участков занимаются посадками, строительством, используют мангалы и другие источники открытого огня. Именно в это время возрастает риск возникновения пожаров, особенно в условиях засушливой погоды и неосторожного обращения с огнем.

Одним из простых, но крайне важных способов предотвратить распространение огня на участке является наличие первичных средств пожаротушения — бочки с водой и огнетушителя.

Бочка с водой — средство номер один при возгорании

Большая ёмкость с водой может стать первым и самым доступным инструментом при тушении начального очага возгорания. Если загорелась сухая трава, мусор или предметы хозяйственного назначения, важно действовать быстро. Пока пламя не набрало силу, несколько ведер воды могут предотвратить беду.

Важно: бочка должна быть всегда наполнена, особенно в жаркий период. Желательно держать рядом ведро или ковш — для оперативного использования.

Огнетушитель — обязательный элемент безопасности

Каждый участок должен быть оснащён огнетушителем. Универсальным решением будет порошковый огнетушитель объёмом от 5 до 10 литров. Он эффективен против большинства типов возгораний — как твердых материалов, так и жидкостей. Огнетушитель должен храниться в сухом, легко доступном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Регулярно проверяйте срок годности и давление внутри баллона — от этого зависит его работоспособность в критический момент.

Правила безопасности на участке

 - Не разводите костры в ветреную погоду.

 - Расчищайте территорию от сухой травы и мусора.

 - Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте.

 - Обязательно держите рядом средства тушения огня.

Простые меры предосторожности, такие как наличие воды и огнетушителя, способны сохранить не только ваше имущество, но и жизнь.

В случае пожара — звоните 101 или 112.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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