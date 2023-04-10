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МЧС СО: увидeли пожар – немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу

10 апреля 2023 14:25
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Распространения природных пожаров можно избежать, если сообщать о их появлении вовремя.

Распространения природных пожаров можно избежать, если сообщать о их появлении вовремя. К сожалению, далеко не все граждане проявляют сознательность и звонят при виде пожара на телефоны пожарной охраны или единой дежурно-диспетчерской службы.

Установившаяся в Самарской области сухая погода неблагоприятно влияет на обстановку с природными пожарами. Дождей в ближайшие дни не ожидается, что способствует росту их количества.

В данный момент пожарные подразделения ликвидируют 6 ландшафных пожаров, а в прошедшие выходные на природные возгорания огнеборцы выезжали 113 раз. Их общая площадь составила около 6 га. Наибольшее количество пожаров произошло в Ставропольском районе. В субботу там зарегистрировано 8, а в воскресенье - 11 пожаров. Наибольшая площадь в 3,066 га, охваченная огнем, ликвидирована в Волжском районе, где 8 апреля произошло 5 природных пожаров.

По оперативным данным с начала 2023 года произошло 464 природных пожара на общей площади более 23 га.

По данным космического мониторинга на территории области в выходные зарегистрировано 54 термических точки, 28 из которых подтверждены.

С начала 2023 года зарегистрировано 216 термических точек, из них которых 139 подтверждены.

Увеличивается и количество низовых лесных пожаров. В выходные их произошло 4, а всего с начала года – 10. Общая их площадь составила около 2 га.

Уже имеется факт перехода огня с сухой травы на надворные постройки. Так, 7 апреля в результате пала сухой травы в СНТ «Ветерок» с.п. Васильевка, Ставропольского района загорелся дачный дом и хозпостройка. Пожарным подразделениям удалось оперативно потушить возгорание и не допустить перехода огня на соседние строения.

Главное управление напоминает, что в регионе действует особый противопожарный режим, и призывает жителей Самарской области быть предельно осторожными с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание жителей региона:

Если вы стали очевидцем природного пожара обязательно сообщите о нем по телефону региональной диспетчерской службы лесной охраны 8(846) 231-00-63 и в пожарно-спасательную службу по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101» (все операторы сотовой связи).

Не пренебрегайте этим простым действием! Не будьте равнодушными.

В регионе действует особый противопожарный режим, разведение открытого огня запрещено!

Возгорание сухой растительности может привести к беде, если вовремя не принять меры!

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

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