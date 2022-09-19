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МЧС СО: соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля

19 сентября 2022 15:09
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17 сентября дежурные пожарные подразделения 2 раза выезжали на ликвидацию загораний автотранспортных средств.

17 сентября дежурные пожарные подразделения 2 раза выезжали на ликвидацию загораний автотранспортных средств. Один из автомобилей загорелся в движении.

Поступило сообщение о загорании в движении автомобиля Фольксваген на ул. Революционной в  Самаре. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Второй пожар произошел в этот же день на проезде Надежды в Тольятти. На месте вызова горел автомобиль «Лада Калина», оказался поврежден огнем и рядом стоящий автомобиль Пикап «ВИС». Пожар был полностью ликвидирован. Пострадал водитель «Лады Калины». Для ликвидации пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает:

- в случае возникновения пожара в автомобиле немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с мобильного - "101";

- при тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая вещество в направлении от края к центру очага;

- при тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его палкой или монтировкой, желательно сбоку, так как возможен выброс пламени;

- направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей;

- не приступайте к тушению, если Вы в промасленной одежде или руки смочены бензином – это крайне опасно;

- при невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак;

- если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, необходимо взломать двери или выбить стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащив пострадавшего из машины, вызовите медицинских работников и окажите ему первую помощь, постарайтесь отправить его в ближайший медпункт.

Для предупреждения возникновения пожаров на автотранспорте необходимо:

- внимательно следить за состоянием электрооборудования. Грамотно производить устранение неисправностей. Так, при неправильном (простая скрутка) или плохом соединении провод перегреется и в результате воспламенится;

- для исключения случаев поджогов автомобили рекомендуется оставлять на охраняемой автостоянке (особенно в ночное время), так как большинство пожаров происходит во дворах жилых домов, когда автотранспорт без присмотра;

- пожар в машине можно распознать практически сразу: запах горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота;

- помните, что пожар в автомобиле распространяется быстро, за 20 минут легковой автотранспорт сгорает полностью.

 При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного — «101».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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