МЧС СО:  следите за состоянием электрооборудования и электропроводки

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Как правило, пожары от электротехнических причин возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при использовании неисправных электроприборов и оставлении их без присмотра. Чаще всего такие пожары происходят в отопительный период.

В прошлое воскресенье, 20 февраля, в частном жилом доме в поселке Культура Кинельского района произошел пожар на площади 150 кв.м. С огнем боролись 13 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений с помощью 3 единиц техники. К сожалению, на пожаре погибли мужчина и женщина.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

С начала отопительного сезона (октябрь 2021 г.) и январь 2022 г. в регионе, в результате нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, произошло 432 пожара, на которых погибло 19 человек, пострадало 16 человек, 2 из них - дети.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона о том, что:

- монтаж электропроводки должен выполнять только квалицированный специалист;

- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;

- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;

- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;

- необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;

- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;

- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;

- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей.

Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.

Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше имущество и избежать трагедии!

В случае пожара звоните по телефонам пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101».

Фото: облМЧС