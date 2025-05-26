МЧС СО: с 19 по 26 мая в регионе произошло 75 техногенных пожаров

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С 19 по 26 мая на территории Самарской области произошло 75 техногенных пожаров. Погибли, к сожалению, 2 человека.

20 мая в Кинеле горели домашние вещи в квартире многоквартирного дома на площади 4 квадратных метра. На пожаре погиб 78-летний мужчина.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

24 мая в поселке Суходол Сергиевского района горел жилой дом на площади 30 квадратных метра. На пожаре погибла 67-летняя женщина.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

Спасены на пожарах 5 человек:

21 мая в Октябрьском районе Самары горели домашние вещи в квартире многоквартирного дома на 15 квадратах. Пожарно-спасательные подразделения спасли на пожаре 4 человек.

24 мая в Красноглинском районе Самары горели домашние вещи в квартире многоквартирного дома на 10 квадратах. Пожарно-спасательные подразделения спасли на пожаре 1 человека.

Палы сухой травы

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 12 пожаров на общей площади менее 1 гектара. Все очаги ликвидированы, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО