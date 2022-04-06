МЧС СО: паводок на контроле

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В настоящее время Главным управлением МЧС России по Самарской области продолжается мониторинг паводковой обстановки в регионе.

По состоянию на 15.00, 6 апреля, в Ставропольском районе в н.п. Ташелка освободились от воды 2 приусадебных участка, в н.п. Тимофеевка освободились от воды 25 приусадебных участков, остаются подтопленными 15 участков, уровень воды составляет 5 см.

В н.п. Нижнее Санчелеево освободились от воды 5 приусадебных участков, остаются подтопленными 15 участков, уровень воды составляет 5 см.

В населённых пунктах продолжается работа по откачке воды.

В результате подъема уровня воды в реке Малый Кинель произошло подтопление низководного моста в районе н.п. Полудни Кинель-Черкасского района (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 30 см).

Также в Красноярском районе в результате подъема уровня воды в реке Кондурча произошло подтопление низководных мостов в районе населенного пункта Кириллинский (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 35 см) и в районе населенного пункта Малиновый куст (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 50 см).

В настоящее время движение для транспорта по подтопленным низководным мостам перекрыто.

Ситуация находится на контроле Главного управления.

Фото: pixabay