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МЧС СО: оперативный прогноз на сентябрь

2 сентября 2023 16:35
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Особенностью этого месяца является возврат теплой и сухой погоды.

На основании средних многолетних наблюдений средняя месячная температура воздуха в сентябре понижается до +11, +15°С. Главным признаком наступления осени считается окончание периода со среднесуточной температурой воздуха выше +10°С. Переход средней суточной температуры воздуха через +10°С осуществляется в период с 22 по 30 сентября. Второй признак – заморозки, средняя дата наступления которых на севере Самарской области 6-7 сентября. Особенностью этого месяца является возврат теплой и сухой погоды. Чаще это бывает во второй половине месяца, когда ясные и теплые дни сочетаются с прохладными ночами. Месячное количество осадков колеблется от 21 до 64 мм. Грозовая деятельность значительно ослабевает. Ветер преобладает западного направления.

На основании информации сайта gismeteo.ru в первую декаду сентября 2023 г. ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ожидается ночью +10, +15ºС, днем +20, +25ºС, в первые дни месяца до +27ºС.

Возникновение ЧС природного характера в сентябре месяце не прогнозируется. Анализ показателей за сентябрь 24-х летнего периода позволяет спрогнозировать возникновение таких опасных и неблагоприятных метеорологических явлений, как ливни, сильный ветер. Значительных нарушений в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб области не прогнозируется.

Сохраняется вероятность возникновения ДТП на трассах местного и федерального значения в связи с несоблюдением скоростного режима, неблагоприятными метеорологическими условиями (осадки).

Прогноз возникновения ЧС, обусловленных пожарной опасностью, прогнозируется исходя из среднемноголетних значений. Основными причинами возникновения возгораний могут явиться метеорологические условия и антропогенные факторы (неосторожное обращение с огнем, переход с сопредельных территорий).

Прогнозируется возникновение происшествий, связанных с авариями маломерных судов по причинам несоблюдения мер безопасности на воде. Также возможны происшествия по причинам неправильного пользования маломерными судами, в том числе в состоянии алкогольного опьянения в выходные дни.

Возможны аварии при пересечении автотранспортом неохраняемых железнодорожных переездов на всей территории области.

Прогнозируется вероятность возникновения аварийных ситуаций в связи с возможными неблагоприятными явлениями окружающей среды.

Наиболее вероятны пожары в сентябре по причинам, связанным с нарушением правил пожарной безопасности и неосторожным обращением с огнем, использованием нестандартных приборов обогрева жилых и других помещений в вечернее и ночное время. Наибольшее количество пожаров может произойти на территории г.о. Самара, Тольятти, м.р. Волжский, Красноярский, Ставропольский, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

 

  

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