МЧС СО: о паводковой обстановке в регионе на 25 марта

По состоянию на 25 марта 2025 года на территории Кинель-Черкасского района в районе населенного пункта Полудни остается подтопленным 1 низководный мост.
Высота уровня воды над дорожным полотном составляет 10 см.
Низководные мосты в населенных пунктах Березовка Большеглушицкого района, Мосты Пестравского района и Малиновый Куст Красноярского района освободились от воды.
Подтопленных приусадебных участков, жилых домов и участков автомобильных дорог нет.
Жизнедеятельность населения не нарушена.
Паводковая обстановка в регионе находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
Фото: ГУ МЧС СО