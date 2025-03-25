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МЧС СО: о паводковой обстановке в регионе на 25 марта

25 марта 2025 14:44
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Подтопленных приусадебных участков, жилых домов и участков автомобильных дорог нет.

По состоянию на 25 марта 2025 года на территории Кинель-Черкасского района в районе населенного пункта Полудни остается подтопленным 1 низководный мост.

Высота уровня воды над дорожным полотном составляет 10 см.

Низководные мосты в населенных пунктах Березовка Большеглушицкого района, Мосты Пестравского района и Малиновый Куст Красноярского района освободились от воды.

Подтопленных приусадебных участков, жилых домов и участков автомобильных дорог нет.

Жизнедеятельность населения не нарушена.

Паводковая обстановка в регионе находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Экология

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