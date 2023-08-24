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МЧС СО: несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения

24 августа 2023 20:27
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Трагедию можно избежать.

С начала купального сезона на водных объектах произошло 50 происшествий, в результате которых погиб 41 человек, и в их числе 5 детей.

Последний случай произошел сегодня, в 08.28 поступило сообщение о том, что спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области были проведены работы по извлечению погибшего мужчины 1972 г.р. из реки Сызранка в Сызрани. А ведь трагедию можно было избежать, если бы мужчина заходил в воду в оборудованном месте.

Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах. Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное опьянение и другое.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз, призывает граждан проводить отдых только на оборудованных пляжах, где есть спасательные посты. Не заходите в воду в состоянии опьянения, это может повлечь за собой несчастный случай. Помните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра на берегу и во время купания.

При возникновении происшествия немедленно звоните по телефону «112».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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