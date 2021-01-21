МЧС СО: Не выходите на лед в период ледостава

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В связи с понижением температур на реках области продолжается процесс ледообразования. Так, на реках Сок, Самара, Большой Кинель, Чапаевка наблюдается ледостав, на реке Волга в районе г. Тольятти, Сызрань и с. Зольное – ледостав, в районе г. Самары – ледостав с полыньями.

В районе гидропостов толщина льда составляет: на р. Самара (н.п. Алексеевка) 51 см, на р. Большой Кинель – 29 см, на р. Чапаевка – 38 см, на р. Волга в районе Тольятти – 44 см, в районе г. Самара - 39 см, в районе г. Сызрань – 52 см.

Необходимо помнить, что лед неоднороден и его толщина может сильно отличаться на разных участках водных объектов. Поэтому, несмотря на кажущуюся достаточной толщину льда, существует опасность провалов рыбаков и граждан, переходящих водоемы.

К счастью, в наступившем году таких происшествий не зарегистрировано.

Инспекторы ГИМС, в рамках операции «Безопасный лед», ежедневно обращают внимание граждан на соблюдение правил безопасности при нахождении на льду водоемов в период ледостава. Напоминают им, что при себе всегда необходимо иметь средства спасения: спасательный жилет и веревку, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

Для закрепления результата своей работы работники Государственной инспекции по маломерным судам распространяют информационные памятки-листовки, в которых рассказывается о мерах безопасности на водных объектах в зимнее время года.

Так, рыболовам рекомендуется не пробивать несколько лунок рядом, не собираться большими группами в одном месте, не рисковать и не ловить рыбу возле промоин, обязательно иметь при себе веревку длиной 12-15 метров. Осторожными нужно быть не только рыбакам, но и всем гражданам: ни в коем случае нельзя выходить на лёд в темное время суток и при плохой видимости. Ступать по льду следует осторожно, обходить все подозрительные места. В случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда.

Собираться большому количеству людей на одном небольшом участке водоема опасно, тем более в состоянии алкогольного опьянения. Не допускается бегать, прыгать или играть в подвижные игры на льду.

Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

Уважаемые любители зимней рыбалки! Не забывайте, что человеческая жизнь дороже нескольких сэкономленных минут или удачного улова!

Соблюдение правил поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧ