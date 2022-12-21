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МЧС СО напоминает о неoбходимости регистрации туристских групп

21 декабря 2022 14:37
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Любителям активного отдыха необходимо помнить об обязательном порядке уведомления о своем маршруте.

Совсем немного времени осталось до новогодних праздников. Кто-то планирует провести их в спокойной домашней обстановке, а кто-то - за городом. В Самарской области много живописных мест, природных заповедников, привлекающих туристов со всей страны. При этом любителям активного отдыха необходимо помнить об обязательном порядке уведомления о своем маршруте.

Это необходимая процедура для обеспечения безопасности туристских групп. Ведь в походе могут произойти разные непредвиденные ситуации и несчастные случаи. Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска спецслужбами попавших в беду людей и вовремя оказать помощь пострадавшим.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что регистрация туристских групп, а также отдельных граждан, планирующих походы (путешествия) на территории Самарской области, осуществляется в установленном порядке следующим образом:

Для регистрации туристской группы необходимо, не позднее чем за 10 дней до совершения похода, подать заявку в Главное управление МЧС России по Самарской области о постановке на учёт, заполнив онлайн-заявку на регистрацию туристских групп.

Кроме этого, регистрацию туристских групп, а также отдельных граждан, планирующих походы (путешествия) на территории Самарской области можно произвести следующим образом: на официальном сайте МЧС России, официальном сайте Главного управления МЧС России по Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет», по адресу электронной почты и телефону, указанным на официальном сайте Главного управления, посредством заказного почтового отправления в адрес Главного управления МЧС России по Самарской области с уведомлением о вручении, при личном обращении в Главное управление МЧС России по Самарской области.

Рекомендации по постановке на учёт туристских групп, совершающих спортивные походы (путешествия)

Чтобы избежать беды на маршруте и не испортить себе отдых, туристские (альпинистские) группы и их руководители обязаны:

- ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте;

- ознакомиться с имеющейся информацией о погоде на время прохождения маршрута;

- в соответствии с прогнозом в районе предполагаемого маршрута, потенциальными опасностями на маршруте, проконсультироваться о безопасном прохождении маршрута, соблюсти правила личной и групповой безопасности;

- производить взаимообмен имеющейся информацией о пребывании спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан, совершающих походы (путешествия) на территориях территориальных управлений МЧС России по субъектам РФ или зонах действиях поисково-спасательных формирований;

- предоставить номера телефонов, адреса членов группы;

- ознакомиться с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута;

- проверить наличие страховых документов группы (участников) и предоставить их для занесения информации в «Журнал регистрации спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан».

Основными причинами несчастных случаев с людьми в местах туризма являются:

- игнорирование туристами необходимости регистрации в поисково-спасательных формированиях, что приводит к несвоевременному реагированию спасателей в случае возникновения ЧС;

- полное отсутствие информации о выбранном маршруте, контрольных сроках прохождения, уровне подготовки;

- неправильные экипировка и выбор снаряжения;

- употребление алкоголя;

- ложная самоуверенность, переоценка своих сил и возможностей людей, находящихся в местах массового отдыха и туризма.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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