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МЧС СО: итоги недели

20 февраля 2024 14:49
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На пожарах и ДТП спасено 8 человек.

С 12 по 19 февраля на территории Самарской области пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 79 техногенных пожаров, 45 из которых произошли в городских округах, 34 - в муниципальных районах. К сожалению, на пожар погибли 6 человек. Спасены 7 человек.

В жилом секторе зарегистрирован 60 пожаров.

Из общего числа отмечается:

18 февраля пожар в частном жилом доме в н.п. Сидоровка Сергиевского района.

Площадь пожара составила 60 кв.м. В результате пожара погибли 2 человека.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

За истекший период на водных объектах области происшествий

не произошло.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 30 раз. Всего за прошедшую неделю в ДТП погибли 3 человека, пострадали 34 человек, спасен 1 человек.

С 12 по 13 февраля на территории области, в связи с неблагоприятными погодными условиями, вводилось ограничение движения для различных видов транспортных средств на 10 участках автомобильных дорог различного значения.

По состоянию на сегодняшний день введено ограничение движения на 1 участке автомобильной дороги в Ставропольском районе.

Отрезанных населенных пунктов нет.

В качестве дополнительной информации отмечается:

3 случая отравления угарным газом в Октябрьском и Советском районах г.о. Самара, в г.о. Похвистнево.

В результате происшествий погибших нет, пострадали 7 человек, в том числе 2 ребенка, из них 4 человека, после осмотра врачами скорой медицинской помощи от госпитализации отказались, 3 человека, в том числе 2 ребенка были госпитализированы в Похвистневскую центральную больницу города и района.

Во всех случаях причиной происшествий явилось отсутствие обратной тяги в дымоходе.

Главное управление МЧС России по Самарской области, в очередной раз, напоминает:

регулярно проверяйте газовое оборудование и вытяжную систему. Доверяйте эту работу только профессионалам. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения;

следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов;

тушите сигарету только в пепельнице, и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол или в мусорную корзину;

не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

не оставляйте детей без присмотра, пресекайте игры с огнем, разъясняйте детям их опасность. Объясните им, что во время пожара необходимо немедленно покинуть помещение, а затем позвонить на номер «101» с мобильного телефона в пожарную охрану, или на единый номер вызова экстренных служб «112»;

установите дома автономный пожарный извещатель. Прибор среагирует на задымление и вовремя подаст сигнал об опасности.

Собираясь в дальнюю дорогу, обязательно посмотрите прогноз погоды, следите за информацией по возможным ограничениям.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101», а также по телефону «112», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

 

Теги: МЧС Самара

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