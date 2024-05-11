В Сызрани разыскали украденный из подъезда велосипед

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В полицию обратилась за помощью 35-летняя жительница поселка Междуреченск, которая сообщила, что из подъезда был похищен принадлежавший ей велосипед. В ходе опроса женщина сообщила полицейским, что двух колесное транспортное средство хранилось на лестничной площадке не пристегнутым парковочным тросом и замком безопасности. Заявительница предоставила полицейским подробное описание велосипеда, характерные приметы и документы на похищенное имущество. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму порядка 14 000 рублей.



В ходе поквартирного обхода сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к хищению может быть причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель города Октябрьск, который в часто приезжает к своей бывшей супруге, живущей в соседнем подъезде. Полицейские установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали мужчину, после чего доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.



29-летний мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что велосипедом воспользовался для того, чтобы добраться из поселка в Октябрьск, так как денег на проезд у него не было. В дальнейшем, в присутствии понятых, злоумышленник добровольно выдал сотрудникам полиции похищенное имущество, которое в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.