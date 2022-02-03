МЧС СО: информация об ограничениях движения в связи с неблагоприятными погодными условиями

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Вниманию водителей! Планируйте поездки с учетом ограничений движения!

По возможности перенесите поездку на дальнее расстояние на другой день.

Информация об ограничениях движения в связи с неблагоприятными погодными условиями (порывистый ветер, сильная метель, ограниченная видимость):

- введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 93 по 132 км (+565 м) автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» на участке подъезд к г. Оренбург в Самарской области;

- введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 889 км по 981 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Самарской области;

- введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на дорогах регионального назначения в связи с работой инженерной техники по расчистке проезжих частей:

1) участок дороги «Отрадный-Первомайский» с 6 по 17 км, в м.р. Кинель-Черкасский;

2) участок дороги «Ташелка-Тольятти-Димитровград» с 0 по 24 км в м.р. Ставропольский.

Введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194+500 км по 1281+000 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Оренбургской области.

Будьте бдительны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», передает пресс-служба облМЧС.

Фото: облМЧС