Я нашел ошибку
Главные новости:
Основой мультимедийной экспозиции станут 10 «оживших» картин из музейной коллекции русского авангарда и 10 ароматов, созданных по их мотивам брендом «Без повода».
В самарском культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет цифровая выставка «Ароматы авангарда»
Помните, что дети очень любознательны, им хочется все опробовать, испытать, их интересуют яркие запоминающиеся явления.
МЧС СО: берегите детей от пожара!
В каждом городе и муниципальном районе нашей области на базе комплексных центров социального обслуживания населения открыты группы активного долголетия.
«Демография»: пенсионеры региона продолжают осваивать компьютеры и Интернет 
По предварительным данным причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.
Организована доследственная проверка по факту пожара в Тольятти, в результате которого погибла девочка
На месте ДТП скончался  водитель Kia Rio, водитель и два пассажира Nissan.
Сотрудники ГИБДД СО при оформлении смертельного ДТП на трассе М5 "Урал" помогли участникам дорожного движения
В Самаре ночью -17, -19°С, днем -16, -18°С.
4 января в Самарской области без осадков, до -19°С
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Специалист порекомендовал нагревать мед не в микроволновке, а на водяной бане.
Врач рассказал о правильном способе нагревания меда
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.69
-0.61
EUR 99.19
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Самарский зоопарк приглашает 4 января на новогодний праздник!
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МЧС СО: берегите детей от пожара!

3 января 2024 17:24
97
Помните, что дети очень любознательны, им хочется все опробовать, испытать, их интересуют яркие запоминающиеся явления.

Вчера вечером в Тольятти произошел пожар в Центральном районе. В квартире многоквартирного дома на бульваре 50 лет Октября горели домашние вещи и мебель. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу сложности «1 БИС». Пожар был ликвидирован на площади 60 кв.м. Спасено 5 человек. К сожалению, на пожаре погиб ребенок 2013 г.р.

Предварительная причина пожара – детская шалость.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра! Помните, что дети очень любознательны, им хочется все опробовать, испытать, их интересуют яркие запоминающиеся явления. А что может быть интереснее огня? Стремление к самостоятельности у детей проявляется, когда в доме никого нет. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах. В случае пожара они не смогут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу.

Если вам все-таки пришлось оставить детей дома одних, то на видном месте напишите номера телефонов, по которым ребенок может быстро с вами связаться (рабочий телефон, мобильный, пожарная охрана, полиция, скорая помощь, соседи). Проверьте, не оставили ли вы включенной воду или газ, выключили ли электронагревательные приборы.

Не оставляйте детей одних, если в доме топится печь (на даче, в деревне), включены электронагревательные приборы, работает газовая плита.

Постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки.

Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте примером.

Для самых маленьких: выучите с ребенком, как его зовут и как зовут его родителей, а также домашний адрес и телефон.

Уберите все предметы, которыми он может пораниться. Не оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте!

Не разрешайте детям гулять в темное время суток!

Рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности!

Организуйте ребенку интересный досуг!

При обнаружении пожара или признака горения, задымления, запаха гари ребенок любого возраста должен, немедленно, покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану.

Никогда не поручайте детям покупать спички, сигареты, зажигалки. Шалость детей с огнем нередко приводит не только к пожарам, но и к трагическим последствиям.

Помните, что Ваш ребенок не всегда может правильно оценить ситуацию, поэтому лучше, если он будет выполнять поручения под бдительным контролем с вашей стороны! Берегите своих детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Юные спортсмены обучаются здесь академической гребле и гребле на байдарках и каноэ.
22 декабря 2023, 19:45
Сотрудники МЧС СО  приехали в гости к воспитанникам спортшколы на водно-спортивной базе «Сухая Самарка»
Юные спортсмены обучаются здесь академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Общество
1408
Задача взрослых обучить подрастающее поколение безопасному поведению в различных экстремальных ситуациях.
14 декабря 2023, 16:57
Для учеников 5-8 классов образовательного центра «Южный город» провели урок безопасности
Задача взрослых обучить подрастающее поколение безопасному поведению в различных экстремальных ситуациях. Общество
682
При метели возможно снижение видимости. Водители, соблюдайте скоростной режим.
22 ноября 2023, 14:18
22. ноября местами по Самарской области ожидается очень сильный снег, более 20 мм
При метели возможно снижение видимости. Водители, соблюдайте скоростной режим. Экология
2137
  • Требуется журналист
В центре внимания
В Самарской области из-за метели ограничено движение транспорта на федеральных трассах
3 января 2024  11:37
В Самарской области из-за метели ограничено движение транспорта на федеральных трассах
378
В Самаре ликвидируют последствия снегопада
3 января 2024  10:40
В Самаре ликвидируют последствия снегопада
276
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
2 января 2024  14:38
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
718
Новый год принесет жителям Самарской области в том числе и рост цен на услуги ЖКХ.
2 января 2024  12:59
Новый год принесет жителям Самарской области в том числе и рост цен на услуги ЖКХ
1525
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Дракона
1 января 2024  09:52
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Зеленого Дракона
1232
Весь список