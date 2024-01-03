МЧС СО: берегите детей от пожара!

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Вчера вечером в Тольятти произошел пожар в Центральном районе. В квартире многоквартирного дома на бульваре 50 лет Октября горели домашние вещи и мебель. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу сложности «1 БИС». Пожар был ликвидирован на площади 60 кв.м. Спасено 5 человек. К сожалению, на пожаре погиб ребенок 2013 г.р.

Предварительная причина пожара – детская шалость.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра! Помните, что дети очень любознательны, им хочется все опробовать, испытать, их интересуют яркие запоминающиеся явления. А что может быть интереснее огня? Стремление к самостоятельности у детей проявляется, когда в доме никого нет. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах. В случае пожара они не смогут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу.

Если вам все-таки пришлось оставить детей дома одних, то на видном месте напишите номера телефонов, по которым ребенок может быстро с вами связаться (рабочий телефон, мобильный, пожарная охрана, полиция, скорая помощь, соседи). Проверьте, не оставили ли вы включенной воду или газ, выключили ли электронагревательные приборы.

Не оставляйте детей одних, если в доме топится печь (на даче, в деревне), включены электронагревательные приборы, работает газовая плита.

Постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки.

Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте примером.

Для самых маленьких: выучите с ребенком, как его зовут и как зовут его родителей, а также домашний адрес и телефон.

Уберите все предметы, которыми он может пораниться. Не оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте!

Не разрешайте детям гулять в темное время суток!

Рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности!

Организуйте ребенку интересный досуг!

При обнаружении пожара или признака горения, задымления, запаха гари ребенок любого возраста должен, немедленно, покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану.

Никогда не поручайте детям покупать спички, сигареты, зажигалки. Шалость детей с огнем нередко приводит не только к пожарам, но и к трагическим последствиям.

Помните, что Ваш ребенок не всегда может правильно оценить ситуацию, поэтому лучше, если он будет выполнять поручения под бдительным контролем с вашей стороны! Берегите своих детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.