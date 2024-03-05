МЧС предупредило о масштабной проверке систем оповещения

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В России 6 марта пройдет масштабная проверка системы оповещения граждан, сообщило МЧС в телеграм-канале.



«6 марта по всей стране проверят систему оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем!», — говорится в сообщении.



В ведомстве предупредили, что в назначенный день заработают сирены и громкоговорители. Кроме того, эфиры телеканалов и радиостанций будут замещены специальной информацией, пишет РБК.

Проверка проводится в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.



