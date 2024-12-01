Материнский капитал в 2025 году вырастет на 7,3%, до 676 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3% и составит 676,4 тысячи рублей. Закон размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Предполагается, что в 2026 году маткапитал увеличится на 4,5%, до 706,8 тысячи рублей, а в 2027 вырастет на 4%, до 735,1 тысячи.

Если второй, третий или последующий ребенок в семье рожден с 1 января 2020 года и семья не получала маткапитал, то выплата в 2025 году составит 893,8 тысячи рублей, в 2026 году – 934,1 тысячи, в 2027 году – 971,4 тысячи.

Если семья получила маткапитал за первого ребенка, доплата за второго в 2025 году составит 217 тысяч рублей.

Согласно закону, индексация маткапитала происходит с 1 февраля, пишет Смотрим.