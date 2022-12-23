«Мастерская подарков» в Самарской областной библиотеке 24 декабря

24 декабря в 14:00 под руководством художника и дизайнера Алены Медведевой создадут эксклюзивные сувениры в завораживающей мозаичной технике.
Тема встречи: «Технологии самарской артельной игрушки. Попытки воссоздания игрушечного промысла в 90-е годы ХХ века.»
Лекцию перед мастер-классом читает вице-президент ассоциации «Ремесленная палата Самарской области» Татьяна Александровна Чертыковцева.
24 декабря, 14:00
Общая продолжительность мероприятия — 2-2,5 часа.
Все материалы и инструменты предоставляются.
Стоимость участия — 500 рублей.
Доступна оплата Пушкинской картой, сообщает пресс-служба СОУНБ.
Фото: пресс-служба СОУНБ