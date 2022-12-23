«Мастерская подарков» в Самарской областной библиотеке 24 декабря

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24 декабря в 14:00 под руководством художника и дизайнера Алены Медведевой создадут эксклюзивные сувениры в завораживающей мозаичной технике.



Тема встречи: «Технологии самарской артельной игрушки. Попытки воссоздания игрушечного промысла в 90-е годы ХХ века.»

Лекцию перед мастер-классом читает вице-президент ассоциации «Ремесленная палата Самарской области» Татьяна Александровна Чертыковцева.



24 декабря, 14:00



Общая продолжительность мероприятия — 2-2,5 часа.

Все материалы и инструменты предоставляются.

Стоимость участия — 500 рублей.



Доступна оплата Пушкинской картой, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ