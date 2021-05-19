Марина Сидухина о Послании губернатора: в Самарской области созданы комфортные условия для рождения и воспитания детей

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За последние три года в Самарской области существенно вырос объем выплат и круг получателей социальной поддержки. Курс губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Азарова подтверждается конкретными решениями. Таким мнением по итогам Послания главы региона 18 мая поделилась Марина Сидухина, председатель «социального» комитета губернской думы.

«За последние три года в Самарской области в 3,5 раза - до 21,2 миллиардов рублей - выросли объемы выплат семьям с детьми. Больше чем в два раза увеличена поддержка молодым семьям на приобретение жилья. В 2018 году субсидии получили 683, а в 2020 году – 1488 семей. Подавляющее большинство среди них - многодетные. Причем, по поручению нашего губернатора, с 2020 года социальные выплаты на компенсацию процентов по ипотеке предоставляются и тем семьям, которые выбыли из «жилищной» программы, так как им исполнилось 35 лет. Подчеркну, что Самарская область один из немногих регионов, где такая инициатива реализуется», - подчеркнула Марина Сидухина.

Парламентарий обратила внимание на инициативу главы региона вручать самарским семьям подарки за рождение первенца – с прошлого года в Самарской области реализуется программа «Наше сокровище». Презенты получили уже около 10 000 семей новорожденных.

Положительные сдвиги наблюдаются в предоставлении жилья детям-сиротам. Если в 2014-2016 годах квартиры получили 1 358 человек, то в 2017-2020 годах уже 2 822.

«Инициативы нашего губернатора, секретаря реготделения полностью соответствуют курсу президента. Напомню, Послание Владимира Путина практически полностью было посвящено социальной тематике. 19 мая Госдума приняла поправки единороссов о поддержке семей с детьми, направленные на реализацию Послания президента», - добавила Марина Сидухина.

Председатель тольяттинского отделения «Союза женщин России» Елена Сазонова добавила, что губернатор озвучил в своем Послании те проблемы, которые поднимают жители Самарской области.

«Для меня был важен вопрос социальной поддержки. И я очень рада, что адресную государственную помощь получает все больше нуждающихся граждан», - сказала Елена Сазонова.

На тему безопасности детей, озвученную Дмитрием Азаровым в Послании, в том числе в школах обратил внимание многодетный отец, член Совета отцов, участник предварительного голосования «Единой России» Константин Доладов.

«Губернатор показал ту работу, которая уже проделана, но особенно хочется отметить, что в его обращении есть ответы на актуальные вызовы. Например, трагедия в Казани послужила поводом для вынесения на первый план вопросов безопасности детей - и уже даны конкретные поручения. И я, как многодетный отец, понимаю, насколько эти поручения важные и ответственные», - рассказал Константин Доладов.

О поддержке многодетных семей в Самарской области высказалась Светлана Макушева член правления «Союза женщин Самарской области», участник предварительного голосования «Единой России».

«Я трижды мама, а потому не могу не отметить инициативы губернатора и депутатов губернской думы по расширению мер поддержки многодетных семей в последние годы. Это региональный семейный капитал, ежемесячная выплата на третьего и последующих детей, компенсация проезда и бесплатное питание школьников и, конечно, поддержка при покупке жилья. Благодаря заботе со стороны государства мы чувствуем стабильность, уверены в завтрашнем дне. Это значит, что число многодетных родителей в Самарской области будет только расти», - подчеркнула Светлана Макушева.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным Посланием 18 мая. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы.

Стратегия лидерства была создана по инициативе главы региона, в её формировании приняли участие тысячи жителей – в каждом муниципалитете проходили стратегические сессии по вопросу развития территории. По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил, сообщает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"