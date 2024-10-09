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До конца года субъекты МСП смогут привлечь 180 млрд рублей кредитных средств, обеспеченных «зонтичным» поручительством. м
Малый и средний бизнес сможет брать кредиты под поручительства Корпорации МСП
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Малый и средний бизнес сможет брать кредиты под поручительства Корпорации МСП

9 октября 2024 14:26
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До конца года субъекты МСП смогут привлечь 180 млрд рублей кредитных средств, обеспеченных «зонтичным» поручительством. м

До конца года субъекты МСП смогут привлечь 180 млрд рублей кредитных средств, обеспеченных «зонтичным» поручительством. Федеральный институт развития предпринимательства предоставил банкам-участникам программы 50 млрд рублей в виде лимитов поручительств для стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. Также дополнительно 40 млрд рублей будет выделено по запросам кредитных организаций, исчерпавших лимиты раньше срока. Поддержка бизнеса осуществляется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». 

«Корпорация МСП оказывает комплексную поддержку бизнес-сообщества, в том числе финансовыми инструментами: это удобные «зонтичные» поручительства, федеральные льготные финансовые программы. В регионе партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд», — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

До конца 2024 года лимит «зонтичных» поручительств Корпорации МСП распределен по банкам-партнерам, которые, используя полученные средства, будут кредитовать малый и средний бизнес по всей стране. 

Малые и средние предприятия также могут воспользоваться возможностью привлекать финансирование в региональных банках. Существующих у них лимитов «зонтичных» поручительств Корпорации МСП достаточно до конца 2024 года.

«Благодаря переходу в 2021 году на механизм «зонтичных» поручительств в 13 раз по сравнению с 2020 годом выросла гарантийная поддержка МСП. При этом каждый второй полученный кредит приходится на компании из реального сектора экономики: производство, сельское хозяйство, транспорт и связь, наука и технологии. Покрывая до 50% суммы кредита, поручительства помогают предпринимателям выполнять требования банков по предоставлению залога», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

Ранее, на встрече с главой 63-го региона Вячеславом Федорищевым было заключено соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества между Корпорацией МСП и Самарской областью. Бизнес региона сможет получать дополнительные меры поддержки как по финансированию проектов, так и по сбыту произведенных товаров.

«Предпринимательская инициатива – важнейший драйвер экономики. И здесь, опираясь на поддержку Правительства РФ, Корпорации МСП, уверен, что наши предприниматели будут сильными, а новые – втягиваться в эту деятельность», — отметил Вячеслав Федорищев.

По итогам первого полугодия 2024 года ГФСО помог субъектам МСП региона привлечь более 1,4 млрд рублей на развитие своих проектов. Благодаря таким показателям, Гарантийный фонд Самарской области признан одним из самых эффективных на федеральном уровне. 

Обратиться за финансовой поддержкой ГФСО можно в региональный центр «Мой бизнес» по адресу: г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211, 2 этаж.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

  

 

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