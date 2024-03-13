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Малые технологические компании Самарской области могут получить льготный кредит до 1 миллиарда рублей

13 марта 2024 15:22
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Чтобы получить эту меру господдержки, от компаний требуется соблюдение ряда критериев.

Малые технологические компании (МТК) смогут получать поддержку по программе льготного кредитования в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO». Это первая внедренная мера финансовой поддержки для данной категории бизнеса. Кроме того, увеличена максимальная сумма заемных средств – до 1 млрд рублей.

Напомним, ранее воспользоваться кредитом под 3% могли высокотехнологические и инновационные предприятия МСП. Для них максимальная сумма остается прежней – до 500 млн рублей. Программа реализуется, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

Соответствующие изменения подготовлены Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП. Компании, соответствующие условиям программы, уже могут подавать заявки на получение кредита на льготных условиях через цифровую платформу МСП.РФ. Срок рассмотрения заявки – до 1,5 месяцев. Кредитование осуществляет МСП Банк.

 «Совместно с федеральными коллегами мы всесторонне поддерживаем инновационные стартапы и технологические компании, создавая необходимые условия для укрепления технологического суверенитета нашей страны, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – На уровне региона мы предлагаем свои инструменты поддержки. В Самарской области работает лучший в стране технопарк «Жигулевская долина», где стартапы могут получить поддержку на всех этапах своей деятельности. Особые условия предусмотрены для инновационных предприятий и в части финансовой поддержки: в Гарантийном фонде они могут получить до 5 млн рублей всего под 1 % годовых», - перечислил министр.

Подробнее с требованиями к претендентам на получение статуса МТК можно ознакомиться в инструкции на сайте Минэкономразвития России. При этом для МТК не требуется проходить экспертизу и предоставлять документы для подтверждения инновационности. На данный момент 1700 компаниям уже присвоен статус МТК по результатам экспертизы или автоматически – на основании Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. 

«Чтобы получить эту меру господдержки, от компаний требуется соблюдение ряда критериев. Помимо соответствия приоритетным отраслям, они должны относиться к МТК или пройти экспертизу инновационных институтов развития, иметь годовую выручку от 100 млн рублей и ее среднегодовой прирост не менее 10%. Предприниматели должны владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

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