Люди с ограниченной мобильностью смогут проверить доступность самарских вокзалов, метро и аэропорта

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Яндекс Карты обновили информацию об аэропортах, станциях метро, автобусных и железнодорожных вокзалах в Самаре и других крупных городах России. Теперь пользователи приложения могут проверить, насколько здания доступны для людей с ограничением мобильности, чтобы лучше планировать свои поездки.

Чтобы увидеть информацию о доступности транспортной организации, нужно найти её на карте, открыть карточку, затем раздел «Особенности». В нём указано, есть ли парковка для людей с инвалидностью, пандус, кнопка вызова персонала, лифт, туалет для людей с инвалидностью или автоматическая дверь. А чтобы быстро найти отзывы пользователей о доступности здания, достаточно нажать «Посмотреть отзывы по теме».

Яндекс Карты получают данные о доступности организаций из официальных источников. К примеру, информация о пандусах на вокзалах предоставлена РЖД. Кроме того, отметить доступность вокзала, аэропорта или станции помогают отзывы и фотографии пользователей. Команда контента анализирует их и обновляет сведения в карточке.

Пользователи также могут сами добавить информацию о доступности организации: для этого нужно нажать кнопку «Редактировать» в разделе «Особенности». Карты попросят дополнить сведения и добавить фотографию, а далее изменения рассмотрит служба модерации.

Сейчас информация о доступности есть в 914 карточках транспортных организаций во всех городах России с населением более 500 тысяч человек. В дальнейшем Яндекс Карты планируют обновить эти данные и в остальных городах страны.