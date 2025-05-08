Лукашенко объяснил исчезновение картофеля в белорусских магазинах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии нового Международного выставочного центра в Минске прокомментировал ситуацию с исчезновением картофеля с прилавков в некоторых магазинах страны. Слова главы государства передала его пресс-служба, пишет "Газета.Ru".

Проблема связана с разницей в ценах на картофель в Белоруссии и России. Белорусские потребители ожидают доступных и низких цен, в то время как фермеры стремятся продать урожай как можно выгоднее и дороже. В итоге многие сельхозпредприятия переориентировались на экспорт в Россию, где цена на картофель значительно выше.

Лукашенко выразил уверенность, что ситуация временная.

«Если переживаете за картофель — месяц выдержим. Но без картофеля не будем», — заверил президент.

Фото: pxhere.com