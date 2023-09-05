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Лучшим пожарным Самарской области в 2023 году стал тольяттинец Евгений Абрамов

5 сентября 2023 16:23
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Благодаря своему спортивному характеру и активной жизненной позиции он быстро освоил профессию огнеборца.

По итогам смотра - конкурса «Лучший пожарный», проводимого в 2023 году, лучшим пожарным среди подразделений федеральной противопожарной службы Самарской области стал Евгений Абрамов – старший пожарный 13 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области (г. Тольятти).

Евгений Абрамов пришел работать в пожарную охрану в 2019 году. С самого первого дня он проявлял огромный интерес к выбранной профессии. Быстро освоил все необходимые навыки и умения.

С детства Евгений профессионально занимался легкой атлетикой, выступал на соревнованиях различного уровня от первенства города Тольятти до первенства России. Неоднократно становился чемпионом и призером соревнований. В составе сборной команды отряда по легкой атлетике Евгений и сейчас продолжает занимать первые места. В рамках смотра – конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы среди подразделений ГПС Самарской области» также является победителем. Благодаря своему спортивному характеру и активной жизненной позиции он быстро освоил профессию огнеборца, стал правой рукой руководства караула и подразделения.

Много раз выезжал на тушение крупных пожаров, происходивших на территории Тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона. Был участником тушения пожара на предприятии по производству дверей «Феррони», лесных пожаров на территории Тольятти и Жигулёвска, Ставропольского района.

При этом не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствовать свой профессиональный уровень. Недавно Евгений поступил в Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России.

Свободное от службы время наш герой посвящает семье и активным занятиям спортом. Принимает участие в беговых пробегах уже более 16 лет. Считает, что спорт очень помогает ему в службе:

- Занятия спортом влияют на мою профессиональную деятельность. Они развивают выносливость, силу, быстроту реакции и решительность в действиях. Все эти качества я применяю при тушении пожаров. Спорт помогает долгое время оставаться продуктивным и эффективно выполнять свою работу.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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