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Лучшим дознавателем ГУ МЧС СО стал Никита Амелькин

9 октября 2022 15:46
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Дознаватель МЧС России - это сотрудник, который осуществляет проверку по факту пожара, устанавливает его причины и виновное лицо.

Лучшим дознавателем Главного управления МЧС России по Самарской области стал Никита Амелькин - дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара.

Он победил в региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора». Дознаватель МЧС России - это сотрудник, который осуществляет проверку по факту пожара, устанавливает его причины и виновное лицо.

В ходе этапов конкурса профессионального мастерства Конкурсная комиссия проводила оценку служебной деятельности дознавателей госпожнадзора: умение грамотно осмотреть место пожара и правильно составить протокол осмотра, знания действующего законодательства. Старший лейтенант внутренней службы Никита Амелькин успешно справился со всеми заданиями.

Победитель регионального конкурса состоит в должности дознавателя с 2020 года. По роду своей деятельности выезжал на пожары разного уровня сложности.

«Мне запомнился крупный пожар, который произошел в 2021 году. Тогда горел фасад здания торгово-офисного центра. В результате пожара было повреждено здание и несколько автомобилей, припаркованных рядом с ним. Пожар нанес значительный ущерб. В ходе дознания был установлен виновник пожара, который допустил неосторожное обращение с огнем. Благодаря разъяснению подозреваемому и потерпевшим их прав и обязанностей имущественный ущерб был полностью возмещен», -вспоминает Никита Владимирович.

Дознание по пожарам является одним из сложных видов расследований. Работа дознавателя МЧС России позволяет не только выявлять причины пожаров и привлекать к ответственности виновных, но и способствует совершенствованию профилактических мер в сфере пожарной безопасности.

«В нашей профессии кроме высокого уровня знаний в сфере пожарной безопасности, в уголовном и административном праве, важно иметь сострадание к пострадавшим от пожара людям и суметь принять все необходимые меры для установления верной причины пожара», - считает «Лучший дознаватель» Никита Амелькин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

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