Лучших чтецов Самарской области выберут 6 апреля

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6 апреля с 09:00 – 19:00 в Самарском Дворце детского и юношеского творчества (ул. Куйбышева, 151) пройдет региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Трое победителей отправятся в «Артек» представлять регион в финале самого масштабного литературного конкурса страны.

Свой актёрский талант проверят лучшие чтецы Самарской области. В конкурсе участвуют подростки 10-17 лет, которые прочтут со сцены отрывки любимых прозаических произведений. Они уже прошли несколько этапов отбора и победили в конкурсе в классе, школе, в своём районе и городе перед тем, как прошли в региональный тур.

Теперь им предстоит выступить перед профессионалами. В жюри войдут знатоки литературы, актеры, педагоги по сценической речи: режиссер, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств Ольга Рябова, актриса, режиссёр, художественный руководитель частного драматического театра «Лицом к лицу» Екатерина Евтух, библиотекарь методико-библиографического отдела Самарской областной детской библиотеки Лилия Железникова, режиссёр-постановщик, преподаватель театральных дисциплин Самарского областного училища культуры и искусств Оксана Туриец, преподаватель филологических дисциплин Самарского областного училища культуры и искусств Людмила Хитрова.

Отличное знание текста, отработанная дикция — это ещё не всё, что требуется от чтецов. Подростки постараются прожить произведения, чтобы передать смысл и эмоции, которые в них вкладывал автор. У школьников есть только 4 минуты, чтобы запомниться жюри. Лишь трое представят регион на Всероссийском этапе, который пройдет в мае в Международном детском центре «Артек».

Творческая смена — это не просто весело и интересно провести время в лучшем лагере страны, это еще и уникальная возможность поучаствовать в мастер-классах. Проводить занятия в «Артеке» будут ведущие педагоги по актерскому мастерству и технике речи, специалисты в области подростковой литературы и медиа, психологи и журналисты.

Полученные знания школьники смогут применить на практике — в отборочных соревнования чтецов Всероссийского финала конкурса «Живая классика». Из 255 ребят-региональных победителей выберут 15 финалистов. Им предстоит выступить в финале перед звездным жюри, сообщает пресс-служба конкурса «Живая классика».

Фото: пресс-служба конкурса «Живая классика»