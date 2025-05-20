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Лишь 23% жителей Самарской области действительно любят свою работу

20 мая 2025 09:41
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Лишь 23% жителей Самарской области действительно любят свою работу

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди соискателей и выяснили, нравится ли самарцам их работа и готовы ли они трудиться на нелюбимой работе. Опрос проходил в первом квартале 2025 года среди более 4 тыс. российских соискателей.
 

Опрос hh.ru показал, что большинство жителей Самарской области (40%) оценивает свою работу на 4. Почти треть (31%) поставили тройку, 3% - двойку, еще 3% - единицу. Лишь 23% оценили свою работу на 5 баллов.
 

В разрезе возрастов больше других любят свою текущую работу респонденты 55 лет и старше (сразу 28% поставили 5 баллов), а вот среди молодежи (от 18 до 24 лет) таких лишь 15%. В свою очередь среди молодежи преобладает средняя оценка (39% поставивших 3 балла из 5).

Между тем оставаться и трудиться на нелюбимой работе, судя по опросу hh.ru, готов 61% респондентов, но при условии хорошего заработка. Чаще других так отвечали представители рабочих профессий (сразу 55%), а также транспортники (53%).
 

Еще больше трети (37%) останутся на нелюбимом месте, если у них не будет выбора. Больше всего таких ответов давали респонденты из сферы образования (39%) и медицины (27%).
 

Каждый четвертый житель Самарской области (25%) добавил также, что не станет увольняться, если на работе будет хороший коллектив или если впереди будут перспективы карьерного роста. 9% не будут уходить с нелюбимой работы, если будет удаленка или гибридный график, а 4% - если будет хороший соцпакет. И лишь 13% опрошенных не будут ни при каких обстоятельствах оставаться на нелюбимой работе.

Теги: Опрос

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