Лишь 23% жителей Самарской области действительно любят свою работу

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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди соискателей и выяснили, нравится ли самарцам их работа и готовы ли они трудиться на нелюбимой работе. Опрос проходил в первом квартале 2025 года среди более 4 тыс. российских соискателей.



Опрос hh.ru показал, что большинство жителей Самарской области (40%) оценивает свою работу на 4. Почти треть (31%) поставили тройку, 3% - двойку, еще 3% - единицу. Лишь 23% оценили свою работу на 5 баллов.



В разрезе возрастов больше других любят свою текущую работу респонденты 55 лет и старше (сразу 28% поставили 5 баллов), а вот среди молодежи (от 18 до 24 лет) таких лишь 15%. В свою очередь среди молодежи преобладает средняя оценка (39% поставивших 3 балла из 5).

Между тем оставаться и трудиться на нелюбимой работе, судя по опросу hh.ru, готов 61% респондентов, но при условии хорошего заработка. Чаще других так отвечали представители рабочих профессий (сразу 55%), а также транспортники (53%).



Еще больше трети (37%) останутся на нелюбимом месте, если у них не будет выбора. Больше всего таких ответов давали респонденты из сферы образования (39%) и медицины (27%).



Каждый четвертый житель Самарской области (25%) добавил также, что не станет увольняться, если на работе будет хороший коллектив или если впереди будут перспективы карьерного роста. 9% не будут уходить с нелюбимой работы, если будет удаленка или гибридный график, а 4% - если будет хороший соцпакет. И лишь 13% опрошенных не будут ни при каких обстоятельствах оставаться на нелюбимой работе.