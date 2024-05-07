"Лидеры России" возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны в Самарской области

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В преддверии 79-летия Победы в Великой Отечественной войне участники конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – провели акцию памяти героев Великой Отечественной войны в Самарской области. Мероприятие было организовано клубом Лидеров России «Эльбрус» – сообществом победителей конкурса управленцев.

В церемонии возложения цветов и венков у мемориала «Вечный огонь» на Площади Славы приняли участие девять частников регионального сообщества Лидеров России в Самарской области. По словам участников, возложение цветов к вечному огню, как поздравление ветеранов и тружеников тыла, стало доброй традицией для сообщества в преддверии Дня Победы.

«Поддержка данной акции важна для нашего сообщества, так как этим мы можем отдать дань памяти и уважения нашим дедам и прадедам, которые принесли нашей стране победу над фашизмом», − поделился руководитель регионального сообщества, победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Ермолаев.

Как отмечает участник возложения, финалист конкурса «Лидеры России» Роман Фомин, возложение цветов к мемориалам Великой Отечественной войны имеет огромное значение для сохранения исторической памяти и выражения уважения к героям, погибшим в борьбе за свободу нашей страны. Особенно важно передавать эту традицию детям, чтобы не терялась связь поколений.

«Семейное участие в возложении цветов в сочетании с рассказами о подвигах наших соотечественников способствует развитию патриотизма, помогает детям узнать историю своей семьи, страны и понять значение Великой Отечественной войны для нашего народа», - сказал Роман.

Помимо участия в подобных акциях, участники сообщества Лидеров России «Эльбрус» активно проводят патриотические мастер-классы в рамках проекта «Академия лидерства». Так, в ходе мастер-класса «Боевая слава» Лидеры помогают школьникам находить в архивных источниках информацию и узнавать истории предков – героев Великой Отечественной войны.