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Лидеры России почтили память героев Великой Отечественной войны в Самаре

7 мая 2025 11:29
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Лидеры России почтили память героев Великой Отечественной войны в Самаре

В преддверии 80-летия Великой Победы члены клуба «Эльбрус», объединяющего победителей конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – провели всероссийскую акцию возложения цветов к мемориалам воинской славы. Патриотическая акция проходит параллельно в 22 регионах страны и охватывает 300 участников, включая детей.

Участники конкурса «Лидеры России» вместе со своими семьями возложили цветы перед мемориалом «Вечный огонь» на Площади Славы, который был создан в честь рабочих авиационной промышленности Самары, совершивших свой трудовой подвиг во время войны. Участники возложения почтили память павших минутой молчания.

Руководитель самарского регионального сообщества «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Ермолаев рассказал, что для их сообщества участие в возложении венков — это важная и очень душевная традиция. По его словам, такие акции дают им возможность собраться вместе, поговорить о ценностях, которые объединяют участников, поделиться историями своих семей, связанными с подвигом советского народа в борьбе с фашизмом.

«Для меня эта ежегодная традиция − способ выразить благодарность своим предкам и показать, что их подвиг для нас по‑прежнему важен и дорог. Мой дедушка Дементьев Константин Григорьевич прошел Великую Отечественную войну с первых дней и до самой Победы. Он обеспечивал связь между командованием и передовыми подразделениями: прокладывал провода под обстрелами, восстанавливал разрушенные линии связи. Связисты часто попадали под огонь и сами становились мишенью для противника, но без их работы слаженность действий войск была бы невозможна, а значит, и победа достигалась бы гораздо большими жертвами. Поэтому важно не только помнить эти истории самим, но и рассказывать о них молодым», − поделился Алексей Ермолаев.

Председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова подчеркнула, что проведение всероссийской акции является глубоким символом памяти и уважения к героическому прошлому страны. Она назвала эту традицию Клуба живой связью между поколениями. «В этом году исполняется 80 лет со дня Великой Победы – важнейшего исторического события, которое навсегда изменило ход мировой истории и стало символом мужества, стойкости и единства нашего народа. Мы в клубе «Эльбрус» делаем все возможное, чтобы память о подвиге нашего народа жила вечно. Традиционно каждый год сотни активистов наших региональных сообществ возлагают цветы к памятникам Великой Отечественной войны в своих городах и селах. Ведь война коснулась каждого. Отрадно, что многие участники клуба пришли сегодня возложить цветы со своими детьми – мы передаем им священную эстафету памяти», – отметила Татьяна Дьяконова.

Акция стартовала в Москве у Могилы Неизвестного Солдата и прошла параллельно в разных регионах страны: Тверской, Волгоградской, Рязанской, Тульской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Кемеровской области – Кузбассе, Республиках Башкортостан, Дагестан, Ставропольском крае. Позже к акции присоединятся Нижегородская и Тамбовская области, Красноярский край, Санкт-Петербург, Республики Северная Осетия и Марий Эл, а также Донецкая и Луганская народные республики.

Помимо этого, участники лидерского сообщества президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже несколько лет проводят патриотические мастер-классы, особое внимание уделяя этой теме в преддверии Дня Победы. Так, в этом году накануне 9 Мая прошла всероссийская акция «Победа каждой семьи», где на мастер-классах «Боевая слава» и «Горжусь тобой, Россия» проекта «Академия Лидерства» клуба лидеров России «Эльбрус» российские семьи смогли узнать о значимых событиях Великой Отечественной войны, об инструментах, которые позволяют узнать  о вкладе предков в общую Победу. Такие уроки направлены на сохранение исторической памяти и формирование у подрастающего поколения гордости за героическое прошлое России.

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