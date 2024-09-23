Личное развитие на благо страны: в губернии стартовал проект «Амбассадоры активности»

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В регионе объявили старт заявочной кампании проекта «Амбассадоры активности». Для участников проведут 7 тематических выездов в Молодёжном центре «Лесная сказка» по различным темам, направленным на саморазвитие, студенческое самоуправление, социальное проектирование, творчество. Принять участие в проекте могут жители региона в возрасте от 16 до 35 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Школа молодёжного актива Самарской области «Амбассадоры активности» реализуется в Самарской области благодаря победе региона в 2023 году на конкурсе «Регион для молодых», который проводится по поручению Президента России. Проект является частью программы комплексного развития молодёжи Самарской области и реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи. Проект носит практико-ориентированный характер и включает в себя 7 выездов для различных категорий участников. В ходе каждого выезда будут проводиться обучающие треки по тематикам выезда, а также практические тренинги.

«Проект «Амбассадоры активности» в этом году является одним из крупнейших молодёжных проектов в Самарской области, который проводится в рамках национального проекта «Образование». Одной из его главных особенностей является то, что в нём примут участие большинство категорий молодежи. Мы готовим не просто интересную программу для участников, но и действительно полезную. Те знания и опыт, которые они получат на проекте, обязательно пригодятся в жизни и работе. Неслучайно, неофициальный слоган проекта ”Личное развитие на благо страны”», — рассказала руководитель проекта «Амбассадоры активности», руководитель центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Елена Кудашова.

Каждый из выездов направлен на конкретную целевую аудиторию:

14-17 октября «Амбассадоры активности. Проявление». Выезд лидеров студенческого самоуправления вузов и СПО;

25-27 октября «Амбассадоры активности. Сотворение». В нём примут участие представитель творческой молодёжи Самарской области. Подать заявку можно до 22.10.2024;

29-31 октября «Амбассадоры активности. Движение». Этот выезд для активистов «Движения Первых» из организаций СПО. Подать заявку можно до 26.10.2024;

1-3 ноября «Амбассадоры активности. Создание». Участниками выезда станут молодые люди, занимающиеся социальным проектирование. Подать заявку можно до 28.10.2024;

8-10 ноября «Амбассадоры активности. Единение». На этом выезде соберутся представители работающей молодёжи и члены профсоюзных организаций. Подать заявку можно до 05.11.2024;

11-13 ноября «Амбассадоры активности. Действие». Программу этого выезда будут проводить для молодёжных политических организаций и молодёжных совещательных структур региона. Подать заявку можно до 08.11.2024;

15-17 ноября «Амбассадоры активности. Созидание». Выезд для бойцов Российских студенческих отрядов из Самарской области. Подать заявку можно до 12.11.2024.

Наполнять смыслами выезды и проводить лекции и тренинги будут ведущие региональные и федеральные эксперты. Одной из наиболее важных составляющих проекта «Амбассадоры активности» является то, что участники смогут обменяться опытом, познакомиться со значимыми людьми, как сверстниками, так и экспертами, и получить необходимые контакты для своего развития, развития своего социального проекта, а также профессионального роста.

Организаторами проекта являются Министерство молодёжной политики Самарской области, Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области и АНО «Центр развития молодёжи «Продвижение». Партнёрами проекта выступают Региональное отделение «Движения Первых» Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области; Совет директоров ссузов Самарской области; Молодёжный совет Федерации профсоюзов Самарской области; Самарское региональное отделение «Российские студенческие отряды».

Фото: МСО | Молодёжь Самарской области