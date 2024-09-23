Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году фестиваль собрал почти 2 000 участников из разных уголков России.
Итоги XIII Международного фестиваля детских команд КВН
Ключевым вопросом повестки стала приемная кампания в образовательных организациях высшего образования.
В Самарской области состоялось оперативное заседание регионального Правительства
Более 425 тысяч жителей Самарской области сделали прививки от гриппа.
В Самарскую область поставлена новая партия вакцин от гриппа
Работы выполнены на 97,8%, сообщил координатор партпроекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов.
«Безопасные дороги»: в Самарской области завершаются работы по укладке асфальта на объектах нацпроекта
Участники состязались в теоретических знаниях и в практических навыках.
Ксения Редина из Самарской области стала лучшим сыроваром России
Выставка включает в себя произведения четырнадцати самарских, петербургских, нижегородских и московских авторов, которые используют в своих работах опыт символизма и игр, описывая трансцендентный мир, полный маршрутов и порталов.
Музей Модерна и Галерея Виктория представили выставку  «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство».
Отбор будет проводиться в два этапа.
Среди регионов объявлен конкурс по созданию филиалов Национального центра «Россия»
Для участников проведут 7 тематических выездов в Молодёжном центре «Лесная сказка».
Личное развитие на благо страны: в губернии стартовал проект «Амбассадоры активности»
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.58
-0.12
EUR 103.38
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тольяттиазот провел семейный футбольный праздник
21 сентября в регионе местами небольшой дождь, до +22°С
В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Личное развитие на благо страны: в губернии стартовал проект «Амбассадоры активности»

23 сентября 2024 16:25
140
Для участников проведут 7 тематических выездов в Молодёжном центре «Лесная сказка».

В регионе объявили старт заявочной кампании проекта «Амбассадоры активности». Для участников проведут 7 тематических выездов в Молодёжном центре «Лесная сказка» по различным темам, направленным на саморазвитие, студенческое самоуправление, социальное проектирование, творчество. Принять участие в проекте могут жители региона в возрасте от 16 до 35 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Школа молодёжного актива Самарской области «Амбассадоры активности» реализуется в Самарской области благодаря победе региона в 2023 году на конкурсе «Регион для молодых», который проводится по поручению Президента России. Проект является частью программы комплексного развития молодёжи Самарской области и реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи. Проект носит практико-ориентированный характер и включает в себя 7 выездов для различных категорий участников. В ходе каждого выезда будут проводиться обучающие треки по тематикам выезда, а также практические тренинги.

«Проект «Амбассадоры активности» в этом году является одним из крупнейших молодёжных проектов в Самарской области, который проводится в рамках национального проекта «Образование». Одной из его главных особенностей является то, что в нём примут участие большинство категорий молодежи. Мы готовим не просто интересную программу для участников, но и действительно полезную. Те знания и опыт, которые они получат на проекте, обязательно пригодятся в жизни и работе. Неслучайно, неофициальный слоган проекта ”Личное развитие на благо страны”», —  рассказала руководитель проекта «Амбассадоры активности», руководитель центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Елена Кудашова.

Каждый из выездов направлен на конкретную целевую аудиторию:

14-17 октября «Амбассадоры активности. Проявление». Выезд лидеров студенческого самоуправления вузов и СПО;

25-27 октября «Амбассадоры активности. Сотворение». В нём примут участие представитель творческой молодёжи Самарской области. Подать заявку можно до 22.10.2024;

29-31 октября «Амбассадоры активности. Движение». Этот выезд для активистов «Движения Первых» из организаций СПО. Подать заявку можно до 26.10.2024;

1-3 ноября «Амбассадоры активности. Создание». Участниками выезда станут молодые люди, занимающиеся социальным проектирование. Подать заявку можно до 28.10.2024;

8-10 ноября «Амбассадоры активности. Единение». На этом выезде соберутся представители работающей молодёжи и члены профсоюзных организаций. Подать заявку можно до 05.11.2024;

11-13 ноября «Амбассадоры активности. Действие». Программу этого выезда будут проводить для молодёжных политических организаций и молодёжных совещательных структур региона. Подать заявку можно до 08.11.2024;

15-17 ноября «Амбассадоры активности. Созидание». Выезд для бойцов Российских студенческих отрядов из Самарской области. Подать заявку можно до 12.11.2024.

Наполнять смыслами выезды и проводить лекции и тренинги будут ведущие региональные и федеральные эксперты. Одной из наиболее важных составляющих проекта «Амбассадоры активности» является то, что участники смогут обменяться опытом, познакомиться со значимыми людьми, как сверстниками, так и экспертами, и получить необходимые контакты для своего развития, развития своего социального проекта, а также профессионального роста.

Организаторами проекта являются Министерство молодёжной политики Самарской области, Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области и АНО «Центр развития молодёжи «Продвижение». Партнёрами проекта выступают Региональное отделение «Движения Первых» Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области; Совет директоров ссузов Самарской области; Молодёжный совет Федерации профсоюзов Самарской области; Самарское региональное отделение «Российские студенческие отряды».

 

Фото:   МСО | Молодёжь Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
23 сентября 2024  11:22
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
237
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
22 сентября 2024  13:54
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
757
В Самаре на трассах спортивной школы
21 сентября 2024  13:34
В Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" проходит Всероссийский день бега - Кросс нации
972
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
21 сентября 2024  12:43
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
763
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
965
Весь список