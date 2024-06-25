Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +19, +21°С.
 26 июня в Самарской области местами небольшой дождь, до +22°С
Для ведения этой деятельности необходима либо лицензия, либо формат работы «ресторан».
В Самаре запретят ночную продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
В летних региональных учебно-тренировочных сборах от «Центра поиска пропавших людей Самарской области» приняли участие более 100 человек.
Летние сборы ЦППЛ Самарской области прошли при поддержке Фонда президентских грантов
Ключевым событием фестиваля станет четвёртое в истории города ретроралли «Тольятти-60».
В июле в Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Его ведущим станет философ, киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Музей Эльдара Рязанова запускает новый просветительский цикл «Летняя школа начинающего киноведа»
Тренировки для участников заезда проводят квалифицированные специалисты, а также инструкторы, которые сами живут с инвалидностью и на протяжении нескольких лет активно используют кресло-коляску.
В Самарской области организован реабилитационный заезд для колясочников
Журналисты самарских средств массовой информации неоднократно занимали в фестивале призовые места, прославляя Самару и Самарскую область.
25 лет вместе: журналисты из разных городов России участвуют во Всероссийском фестивальном движении «Моя провинция»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.37
-0.59
EUR 94.08
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре во дворе Музея Модерна пройдет первая встреча из нового цикла «Саунд-молчание»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Летние сборы ЦППЛ Самарской области прошли при поддержке Фонда президентских грантов

25 июня 2024 16:27
93
В летних региональных учебно-тренировочных сборах от «Центра поиска пропавших людей Самарской области» приняли участие более 100 человек.

22 и 23 июня 2024 года в Самарской области прошли летние региональные учебно-тренировочные сборы по поисковым работам в природной среде от «Центра поиска пропавших людей Самарской области» (далее - АНО «ЦППЛ СО») при поддержке Фонда президентских грантов.

Согласно листам регистрации участие приняли более 100 человек, что делает прошедшие сборы самыми многочисленными за все время работы «ЦППЛ Самарской области». 

Среди участников были курсанты направлений «Волонтер поискового отряда», «Старший группы» и «БПЛА» проекта «Будь с нами-2024», который, напомним, стал победителем первого конкурса президентских грантов в 2024 году и реализуется с 1 февраля. Также в учениях приняли участие курсанты волонтерского центра «Будь с нами» АНО «ЦППЛ СО» и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». 

Все участники УТС были разделены на группы согласно уровню подготовки: было сформировано 7 групп, работало 8 обучающих площадок - «Компас», «Навигатор», «Радиосвязь», «Отклик», «Прочес», «БПЛА», «Эвакуация», инструктаж для старших групп от директора «Центра поиска пропавших людей Самарской области» Владимира Рябова. Все участники после обучения получили тематические памятки, подготовленные инструкторами «Центра поиска пропавших людей Самарской области».

«Благодаря поддержке Фонда в этом году в Самарской области появился поисковый беспилотник с тепловизором. Использование поисковых беспилотников позволяет сберечь ценные ресурсы - время и силы большого количества поисковиков. Безусловно, есть определенные критерии привлечения квадрокоптеров, алгоритм взаимодействия авиакоординаторов, оперативных дежурных соответствующего направления отряда «ЛизаАлерт», регионального центра управления полётами», - подчеркнул Владимир Рябов.

О нюансах использования квадрокоптеров на поисках участникам УТС рассказал инструктор «Центра поиска пропавших людей Самарской области» Роман Рудометкин.

После прохождения обучающих площадок начался учебный поиск пропавших. Работало три обучающих штаба. В каждом отрабатывали свои навыки регистраторы, старшие на месте, оперативные картографы, связисты. Условия были созданы таким образом, чтобы все поисковики прошли все необходимые этапы участия в поиске - от записи на форуме и поиска экипажа до обязательной регистрации в поисковом штабе, корректной работы с поисковым оборудованием, отработки задач. 

Отметим, сборы - это отличная возможность окунуться в жизнь отряда для тех, кто еще не решился присоединиться, но очень хочет сначала увидеть опытных поисковиков, понять, как устроена организация поисково-спасательных работ, нужны ли какие-то специальные навыки.

«Всем организаторам, участникам и моим новым знакомым хочу сказать большое спасибо! Много полезного узнал, на реальной практике получил знания. Теперь я морально готов поехать на свой первый поиск», - делится впечатлениями участник сборов Андрей.

Как и каждый день у всех курсантов проекта «Будь с нами», волонтерского центра АНО «ЦППЛ Самарской области», волонтеров поисково-спасательного отряда - одна цель. Одна цель у всех обучающих программ, лекций и тренировок - помочь найти человека. Она всегда написана на каждой ориентировке.

 

Фото: скриншот видео/ предоставлено Центром поиска пропавших людей Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Его ведущим станет философ, киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
25 июня 2024, 15:54
Музей Эльдара Рязанова запускает новый просветительский цикл «Летняя школа начинающего киноведа»
Его ведущим станет философ, киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов. Общество
77
Самарская спортсменка Екатерина Ягич вышла в финал весовой категории до 65 кг и завоевала серебряную медаль.
25 июня 2024, 15:12
В Кемерово завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет
Самарская спортсменка Екатерина Ягич вышла в финал весовой категории до 65 кг и завоевала серебряную медаль. Спорт
108
В медучреждении оказывают круглосуточную экстренную и неотложную медицинскую помощь детям от 3 месяцев до 18 лет с различными инфекционными заболеваниями.
25 июня 2024, 14:53
За год более 8500 детей прошли лечение в новом корпусе Самарской детской инфекционной больницы
В медучреждении оказывают круглосуточную экстренную и неотложную медицинскую помощь детям от 3 месяцев до 18 лет с различными инфекционными заболеваниями. Здравоохранение
129
В центре внимания
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
25 июня 2024  13:57
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
207
В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери
25 июня 2024  11:50
В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери
299
В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области
24 июня 2024  14:18
В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области
2042
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
23 июня 2024  12:22
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
705
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
22 июня 2024  10:39
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
630
Весь список