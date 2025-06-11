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Летние мастерские «Каникулы в Заварке» пройдут 18, 19 и 20 июня

11 июня 2025 10:12
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Летние мастерские «Каникулы в Заварке» пройдут 18, 19 и 20 июня

Музей-галерея «Заварка» запускает серию летних творческих занятий «Каникулы в Заварке» (6+). Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова будет проводить для детей увлекательные мастер-классы, играть в озорные тематические игры, создавать вместе поделки, гулять и играть на свежем воздухе при хорошей погоде. Кроме того, юные посетители узнают историю дома Маштакова, в котором расположилась «Заварка».

Встречи пройдут со среды по пятницу – 1819 и 20 июня. Длительность каждой – с 10.00 до 14.00. Каждый день будет посвящен определенной теме. 18 июня дети будут делать корону правителя сказочной страны, на следующий день – мастерить ловца ветра, а в пятницу они создадут книгу летних впечатлений.

С собой нужно принести перекус и воду (в расписании есть перерыв на обед). Сопровождение взрослых не требуется. Узнать подробности можно по телефону: +7(846)202-32-17.

Стоимость участия – 500 рублей за одно занятие. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMGvRd

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