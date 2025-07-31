«Ленточка Доблести»: в Самаре пройдёт Второй Всероссийский фестиваль творчества участников СВО

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27 сентября в Самаре состоится Второй Всероссийский фестиваль «Ленточка Доблести» — творческая инициатива, объединяющая военнослужащих, ветеранов, волонтёров и патриотические коллективы. В этом году заявки на участие поступили не только из российских регионов, включая ЛНР, ДНР и Херсонскую область, но и из Республики Беларусь. 0+

Инициатором и идейным вдохновителем фестиваля выступила Ольга Суркова — вице-президент холдинга «Глобал Вижн», руководитель проекта АНО «Вольга» и волонтёр СВО. Именно она в 2024 году заложила основу фестиваля как формы общественной поддержки бойцов и их семей. Первый фестиваль объединил фронтовиков, поэтов, артистов и звёзд, среди которых — Юлия Чичерина, РИЧ и группа «Голубые береты».

«Мы понимаем, как важно не только помогать фронту, но и создавать пространство, где можно адаптироваться к мирной жизни, делиться творчеством. Со стороны сильных творческих коллективов проявляется интерес к фестивалю — уже получено более 60 заявок. В августе мы представим хэдлайнеров — артистов, которые действительно многое делают для фронта и поддерживают бойцов не только на словах», — рассказала Ольга Суркова.

В 2025 году программа расширилась: творчество будет представлено в двух направлениях — музыкальном и поэтическом. Увеличилось и количество участников, и география подачи заявок.

Площадкой проведения вновь станет ТК «Амбар», где прошёл первый фестиваль. Ключевым событием станет гала-концерт с участием конкурсантов и приглашённых звёзд.

Следить за подготовкой, знакомиться с историями героев и первыми узнавать имена участников можно в официальных соцсетях фестиваля:

Группа ВКонтакте: vk.com/lentochka_ambar

Telegram-канал: t.me/lentochka_CBO

Дата: 27 сентября 2025 года

Место: ТК «АМБАР», г. Самара

Начало: 15:00

Фото предоставлено холдингом "Глобал Вижн"