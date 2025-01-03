Лекция психолога Натальи Богдан пройдет в «ЗИМ Галерее» в Самаре

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С декабря в культурном центре «ЗИМ Галерея» работает экспозиция работ самарского художника Ивана Ключникова «Зодиак». В поддержку темы выставки 4 января в 16.00 практикующий психолог, кандидат психологических наук Наталья Богдан прочитает лекцию «Верить или знать? Что выбираем…» (18+).

Почему нам так важно во что-то верить, с кем-то разделять свои тревоги и ждать чуда? Причем, зачастую нам проще поверить в невозможное, чем в самих себя.

Об этом порассуждаем вместе с Натальей и поищем точку опоры.

4 января в 16.00

Вход свободный.

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, к155 (бывший «Спортзавод»)