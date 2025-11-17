лектор Общества «Знание» рассказала родителям Самары о стратегиях развития детей

160

На площадке школы №92 Самары прошла просветительская лекция Российского общества «Знание». Учебное заведение вошло в топ-100 самых активных Лекториев и получило возможность пригласить ведущих спикеров Общества «Знание». Перед родительским сообществом и преподавателями выступила кандидат экономических наук, доцент, Волгоградского государственного социально-педагогического университета», РАНХИГС при Президенте РФ Мария Широ.

Для участников прошла лекция «Выявление и развитие одаренности у детей и подростков». Мария Широ рассказала, что одаренность — это не только про академические успехи и гениальность. Она пояснила, что одаренность является высоким потенциалом развития в какой-либо сфере деятельности, который создаёт основу для последующего развития таланта.

«Одарённый ребёнок — это не только тот, кто выделяется яркими достижениями, но и тот, кто имеет внутренние предпосылки для них», — отметила Мария Широ.

Участники рассмотрели различные виды одаренности. Лектор рассказала, что помимо интеллектуальной и академической, существуют творческая, социальная и физическая одаренность. Каждая из них проявляется по-своему: в оригинальных идеях, в легком установлении контактов или в выдающихся спортивных способностях.

Отдельно спикер отметила три ключевых фактора развития одаренности. Это природные задатки, данные от рождения, среда, которая эти задатки развивает, и личностная мотивация самого ребенка, его интерес и упорство. А также рассказала, как можно распознать одаренность в ребенке.

«Среди признаков — любознательность и пытливый ум, раннее развитие речи и богатый словарный запас, отличная память и способность к длительной концентрации на интересующих вещах. Также важными маркерами являются нестандартное мышление, быстрая реакция на несправедливость и развитое чувство юмора», — поделилась Мария Широ.

Однако, как подчеркнула лектор, одаренность может быть не только даром, но и бременем. Она выделила ряд сложностей, с которыми сталкиваются такие дети. Среди них — асинхронное развитие, когда интеллект опережает эмоциональную зрелость, неприязнь к шаблонным заданиям, проблемы в общении со сверстниками, перфекционизм и повышенная эмоциональная ранимость. Особое внимание Мария Широ уделила роли семьи.

«Главная задача – не сделать из ребенка гения, а помочь ему найти свой путь, раскрыть свой уникальный потенциал и стать счастливым, гармоничным человеком. Важно создать, так называемую обогащенную среду, насыщенную возможностями для проб и открытий. Необходимо развивать у детей мышление роста, хваля их не за ум, а за приложенные усилия, и нормализовать для них опыт ошибок», — отметила Мария Широ.

Также лектор порекомендовала быть чутким гидом для ребенка, поддерживая его истинные интересы, а не собственные нереализованные амбиции. Важно учить трудолюбию и дисциплине, показывая связь между усилием и результатом. И не менее важно помнить о целостном развитии личности, уделяя внимание эмоциональному и социальному интеллекту, а также физическому здоровью.

В заключение лектор предостерегла родителей от ошибок благих намерений. Нельзя превращать жизнь ребенка в проект по взращиванию гения, лишая его детства. Следует избегать вешания ярлыков, игнорирования социального развития и сравнения с другими детьми. Сравнивать ребенка можно только с ним самим вчерашним, отмечая его личный прогресс.

«Для нашей школы партнерство с Обществом «Знание» – это не просто мероприятия, а настоящая инвестиция в будущее наших детей. Это союзник, который разделяет наши ценности и помогает нам воспитывать не просто учеников, а граждан с широким кругозором и твердой жизненной позицией. Особо хотелось бы подчеркнуть, Общество «Знание» помогает нам в полной мере реализовывать и образовательную, и воспитательную функции. Благодаря лекциям из разных областей, мы не только даем детям новую информацию, но и формируем их ценностные ориентиры, патриотизм и критическое мышление. И мы особенно благодарны за то, что просветительская работа ведется не только для детей, но и для родителей. Это отлично выстраивает единую воспитательную среду «школа – семья», помогая нам действовать сообща в вопросах образования и воспитания подрастающего поколения. Это партнерство — именно тот ресурс, который помогает нам растить поколение, готовое к вызовам современного мира», — подчеркнула Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями школы №92 Татьяна Полякова.

Напомним, рейтинг Лекториев был сформирован на основе критериев, учитывающих количество проведенных мероприятий, охват аудитории и уровень удовлетворенности слушателей. При формировании рейтинга лучших учитывались несколько ключевых параметров: количество проведенных мероприятий должно было составлять не менее 4, а количество слушателей — превышать 250. Также на оценку повлияло то, насколько лекции понравились самой аудитории. Самарскую область в рейтинге представили школа №121 и №92 Самары, Чапаевский химико-технологический техникум, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Поволжский государственный университет сервиса, а Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок.

Благодаря проекту по всей России Общество «Знание» развивает сеть просветительских площадок на базе образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, которые систематически проводят мероприятия.

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание»