Лебедю в Самарском океанариуме нашли пару

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Сотрудники Океанариума очень переживали, как старожил примет лебедушку.

Новая птица поначалу нервничала, всё-таки пережила длительный переезд и оказалась в незнакомом месте. К удивлению, пара очень быстро установила дружеские отношения и начала вместе плавать. Кавалер пытается ухаживать и всячески проявляет знаки внимания, надолго от неё не отлучается. Со стороны видно, что у пары завязываются доверительные, тёплые чувства.

Нам очень повезло, что в нашем Океанариуме появилась такая красивая пара белых лебедей. Приглашаем и вас полюбоваться на этих прекрасных птиц!

Фото: Самарский океанариум