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КВНом охвачен каждый уголок Самарской области

1 апреля 2022 15:37
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Игры 1/8 финала Официальной лиги МС КВН «САМАРА».

На сегодняшний день КВНом охвачен каждый уголок нашей области. В КВН играют самые маленькие жители губернии, которых объединила «Система Юниор лиг КВН Самарской области». Их родители стали участвовать в «Лиге Трудовой молодежи Самарской области». И всегда в авангарде идут самые активные, молодые и находчивые – студенты, которые играют в молодежной лиге «Тольятти», лиге профессиональных образовательных организаций «Молодой специалист» и в Официальной лиге Международного союза КВН, «САМАРА».

Официальная лига Международного союза КВН  «САМАРА», совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК», при поддержке Администрации г.о. Самара представляет: 

ИГРЫ 1/8 ФИНАЛА ОФИЦИАЛЬНОЙ ЛИГИ МС КВН «САМАРА»

Дата: 8 и 15 апреля 2022 г.

Начало: 19-00

Место проведения: КРЦ «ЗВЕЗДА», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 Г.

Играют команды:

8 апреля 
«Оля как всегда» – Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»; 
«На крыло» – Филиал ВУНЦ ВВС ВВА в городе Сызрань;
«KeepIt0k» – Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет); 
«ТРИКС» – Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, г. Санкт-Петербург; 
«Имени Лизы» – Самарский филиал Московского городского педагогического университета; 
«Странные люди» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева; 
«Кукушка» – Самарский государственный медицинский университет;
«Сахар» – Оренбургский институт путей сообщения - филиал Самарского государственного университета путей сообщения; 
«На самом деле» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.

15 апреля 
«Волга» – Самарский государственный социально-педагогический университет; 
«Профком» – Самарский государственный технический университет; 
«Уголок чудес» – Самарский государственный аграрный университет; 
«Клевер» – Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова; 
«Ничего Нового» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева; 
«ДиВо» – Самарский государственный социально-педагогический университет;
«Волжский проспект» – Самарский юридический институт ФСИН России;
«Хищники» – Самарский государственный экономический университет.

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