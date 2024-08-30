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Более 1400 музыкантов примут участие в этапе ПФО II Всероссийского фестиваля «Душа баяна»
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Куда пойти в Самаре в выходные дни

30 августа 2024 18:08
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Афиша мероприятий на 31 августа - 1 сентября.

Афиша мероприятий на 31 августа - 1 сентября.

31 августа в 13:00 Самарский Археологический Центр приглашает на мастер-класс по лепке из глины «Лучшие друзья человека».

31 августа в 13:00 состоится экскурсия по основной экспозиции Музея Модерна. В программе - история особняка Курлиных, модерн и архитектура Самары.

31 августа в 14.00 Самарский театр драмы в рамках лаборатории молодой режиссуры покажет эскиз спектакля «Не от мира сего». Эскиз спектакля представит режиссёр Дмитрий Егоров.
В 18:00 в рамках лаборатории эскиз спектакля «Гроза» представит режиссёр Владимир Золотарь.

31 августа в 15:00 в музее Алабина состоится экскурсия «От морского ящера до степного сурка» по залам природы основной экспозиции музея с просмотром фильма «Путешествие к плиозавру».

31 августа в 18:00 на площадке фестиваля Волга Фест состоится скетч-пленэр на пляже, спикер – художник Наталья Мерзлякова. Группа собирается у Музея Модерна и отправляется рисовать виды Волги и набережной с фестивальными площадками. Участники поработают в смешанной технике и творчески проведут время!

31 августа в 14.00 в Самарском литературном музее экскурсия по выставке «Усадьба и её смыслы». На экскурсии по выставке посетителям раскроют все грани усадьбы, все её смыслы, и расскажут ещё больше интересных историй.

31 августа в 16:00 в музее-галерее «Заварка» пройдет авторская экскурсия краеведа Олега Баулина по выставке «Было/Не было» (12+). Проект «Было/Не было» посвящен сказкам Самарской Луки и опирается на сборник Дмитрия Садовникова «Сказки и предания Самарского края» (1884).

Кинопоказы в сквере Эльдара Рязанова:
31 августа
16:00 - "Карантин"
18:00 - "Ищите женщину"
1 сентября
16:00 - "Доживем до понедельника"
18:00 - "Человек с бульвара Капуцинов"
Кинопоказы проходят бесплатно, предварительная запись не требуется.

Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин" на эту неделю (лестничный спуск у Ладьи):
31 августа
17.00-19.00 Уличное кино. Конкурсная программа.
Сайт и соцсети Фестиваля уличного кино: https://wsffest.com, https://vk.com/wsffest
1 сентября (День знаний)
16.00-16.10 Шиворот-навыворот, 1981г 0+
16.15-18.30 Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные, 1984г 0+
18.40-20.10 Шрек 2, 2004г 6+
20.20-22.20 Заплати другому, 2000г 18+

1 сентября, в День знаний, будет доступно бесплатное посещение основной экспозиции музея Алабина и основных экспозиций филиалов - Музея Модерна, Археоцентра, Дома-музея им. В.И. Ленина, Дома-музея М.В. Фрунзе. Также бесплатно можно будет посетить Самарский областной художественный музей.

1 сентября в Самарском театре кукол состоится открытие Музея театральных кукол.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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