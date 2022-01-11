Крещение Господне: в Самаре планируется организовать волжскую купель

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В ночь на 19 января православные будут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Купель традиционно планируется подготовить на набережной реки Волги – под Полевым спуском.

Будет ли она оборудована, зависит, главным образом, от погодных условий и, соответственно, рекомендаций Главного управления МЧС по Самарской области. На сегодняшний день толщина льда позволяет это делать. Организационные мероприятия начаты: прорабатываются вопросы оказания содействия Самарской митрополии, механизмы взаимодействия всех оперативных служб, профильных городских департаментов и Самарской епархии. Об этом стало известно на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии, которое провел Первый вице-мэр Владимир Василенко.

«Основной вопрос – обеспечение безопасности по всем направлениям подготовки и соблюдение требований с учетом эпидемиологической обстановки. Предусматриваются непосредственно вырубка проруби, которая по традиции украшается елками и огораживается, устройство деревянного настила, трапа для схода в воду, установка раздевалок, пунктов обогрева, палаток для того, чтобы желающие могли выпить горячего чая. В шаговой доступности будут находиться спасатели, машины Скорой помощи, пожарной охраны, полиции. Планируется, что люди смогут по одному заходить в раздевалку, затем окунаться в купель. Во время ожидания своей очереди обязательно соблюдение социального дистанцирования; маски также помогут минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции», – подчеркнул Первый заместитель Главы Самары.

В других местах купание в прорубях запрещено. В некоторых прибрежных локациях при неустойчивых погодных условиях лед может быть хрупким. В связи с этим внимание районных администраций будет акцентировано на том, чтобы своевременно выставлялись аншлаги и принимались другие необходимые меры в рамках компетенций для недопущения несанкционированных купаний жителей и подготовки купелей, сделанных в обход требований безопасности.

«Все нацелены на то, чтобы сработать слаженно и избежать форс-мажорных обстоятельств», – добавил Владимир Василенко.

В любом случае в этом году, как и ранее, горожане смогут посетить купели при храмах. Рассматриваются следующие:

- храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б);

- храм в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Коммунистическая, 1);

- храм в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского (ул. Черемшанская, 244А);

- храм во имя Архистратига Михаила (ул. Новогородская, 1);

Горожанам, желающим принять участие в крещенских купаниях, необходимо соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах. ГУ МЧС России по Самарской области даст свои рекомендации по поводу проведения купаний в Волге на Крещение.

Параллельно с городским Департаментом транспорта рассматривается вопрос о возможности усиления работы общественного транспорта, следующего в районе Полевого спуска.

Помимо этого, в ходе общегородского совещания обсудили и другие актуальные вопросы, в частности, связанные с увеличением количества спецтехники, работающей круглосуточно на полигонах, с очисткой и противогололедной обработкой улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых проездов, парков, скверов, набережной и других общественных пространств, а также с содержанием кровель многоквартирных домов.

Так, в Самаре около 7 тысяч скатных крыш. В настоящее время 183 из них требуют очистки. 69 потенциально опасных кровель поручено привести в порядок сегодня до конца дня.

При подготовке к Крещению повышенное внимание также будет уделено состоянию подходов и подъездов к храмам.

Фото: администрация Самары