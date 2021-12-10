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Креативные пространства Самарской области борются за участие в третьем этапе Rurban Creative Lab

10 декабря 2021 16:10
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Сегодня в нашем регионе работают и радуют нас уже семь креативных пространств разного уровня и формата.

Креативные пространства Самарской области борются за участие в третьем этапе Rurban Creative Lab - самой масштабной в России лаборатории по созданию креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий. 

Программа инициирована Агентством стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с ДОМ.РФ в начале 2021 года, Самарская область стала одним из 10 ее финалистов. 

В числе проектов, разработанных в рамках лаборатории, креативный кластер «Самарские мануфактуры», который станет центром взаимодействия образовательных учреждений и креативных индустрий с пропускной способностью более 2000 человек ежегодно уже к 2025 году. Расположится он в бывшем общежитии института культуры площадью свыше 1400 кв/метров, в историческом центре города и шаговой доступности до основных достопримечательностей Самары. В соседнем здании в 1920-х годах размещался ВХУТЕМАС - высшие государственные художественно-технические мастерские, направленные на сочетание художественного и технического образования, где работали художники Самуил Адливанкин, Николай Попов и Георгий Ряжский.

Кластер ориентирован на креативные индустрии и выпускников ВУЗов и СУЗов, которые готовы обучаться технологиям и реализовывать стартапы. А также на жителей и гостей города со средним доходом и с запросом на уникальную продукцию креативных индустрий. 

Открытие всех образовательных программ и заселение первых резидентов запланированы на осень 2022 года. Основная цель создания «Самарских мануфактур» - уменьшить отток выпускников из региона и увеличить процент трудоустройcтва молодых людей после 9-11 классов. Инвестиции в проект составят 111 млн рублей, в кластере разместятся 25 резидентов и будет создано 60 рабочих мест. Ожидается, что ежегодно площадку будут посещать в среднем 20 тысяч человек.  

«Самарская область имеет огромный потенциал для развития креативной индустрии. Сегодня в нашем регионе работают и радуют нас уже семь креативных пространств разного уровня и формата. В них работают уже более 150 креативщиков. В новом, третьем этапе Лаборатории Rurban Creative Lab наша команда планирует вдохнуть жизнь в старые заброшенные здания и привлечь много талантливых людей. Мы стремимся расширить горизонты и увидеть новые возможности развития этой сферы экономики, хотим принять участие в написании нормативно-правовой базы для полноценной работы этой индустрии и, наконец, вывести креатив из тени и из дома. Голосуйте за нас, Самарская область сможет нас удивить», – прокомментировал Никита Петухов, генеральный директор консалтинговой компании Real Estate Create,  управляющий регионального продюсерского центра Rurban Creative Lab в Самаре.

Поддержать Самарскую область и креативные пространства региона можно по ссылке (необходима регистрация). 

 

Фото:   правительство СО

 

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