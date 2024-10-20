Космонавты с МКС поздравили мужчин с Днем отца

144

Российские космонавты, которые сейчас находятся на борту МКС, записали поздравление в День отца, 20 октября.

Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов пожелали всем отцам здоровья, счастья и радости.

«Семья — это бесценный кладезь мудрости и любви, который не иссякает на протяжении всей жизни каждого человека. Мы знаем, как важно поддерживать связь с близкими и любимыми даже на расстоянии, мы ценим каждый момент, который проводим вместе с нашими семьями, благодарны им за поддержку», — сказано в поздравлении.

В России каждое третье воскресенье октября празднуют День отца, посвященный укреплению института семьи и повышению значимости отцовства в воспитании детей. В 2024 году торжество выпало на 20 октября. Отмечать его начали еще в 1999 году — тогда День отца появился в календаре Якутии. Позднее чествовать пап стали и в других регионах страны. Тем не менее официальный статус праздник получил только в 2021 году, когда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, пишут "Известия".