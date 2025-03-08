Космонавты поздравили россиянок с праздником с борта МКС

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Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили дорогих дам. Космонавты отмечают, что 8 марта — один из самых теплых и любимых праздников в России. Это прекрасный повод напомнить женщинам об их силе и красоте.

«Мы желаем вам счастья! Благодарим за неоценимую поддержку, которая дарит нам, мужчинам, уверенность и спокойствие, вдохновляет на новые свершения. Пусть каждый день будет наполнен любовью и радостью».

Весеннего настроения и с праздником, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Фото: скрин видео/ Роскосмос

