Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы

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Космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем Победы, пишут "Известия".

«От всего сердца поздравляем вас с Днем Победы. С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 80 лет, и почти не осталось живых свидетелей тех страшных событий, завершившихся безоговорочной победой нашей страны. Наша святая обязанность — сохранить память о подвиге предков. Для российского экипажа большая честь доставить на борт Международной космической станции копию Знамени Победы», — сказал Герой России космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков.

Космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий подчеркнул, что МКС является ярким примером того, как граждане разных стран могут вместе создать что-то важное и полезное для всего человечества. Космонавт Кирилл Песков отметил, что 9 мая вспоминают тех, кто завоевал в кровавых боях Великую Победу и освободил мир от фашизма.

«Дорогие друзья! Мы, космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, с борта МКС приветствуем вас! Победе в Великой Отечественной войне 80 лет — знаковая дата не только для каждого лично, но и для всей нашей космонавтики», — сказал Сергей Рыжиков.

Они рассказали биографии четырех советских космонавтов, которые были связаны с Великой Отечественной войной. Это Константин Феоктистов, который был юным разведчиком Воронежского гарнизона, Георгий Добровольский, который в 13 лет решил пойти в партизаны и защищать родную Одессу, Владимир Шаталов, который строил оборонительные укрепления под Ленинградом, и Георгий Береговой — легендарный летчик-штурмовик, который за годы войны совершил почти 200 боевых вылетов на самолете Ил-2 и был трижды сбит.

Береговой в октябре 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза, после войны стал летчиком-испытателем сверхзвуковых истребителей. Именно он научил летчиков выводить истребители из фатальной ситуации при попадании в «штопор» и неуправляемом падении самолета. В 47 лет он провел на орбите Земли испытания корабля «Союз-3», за что получил вторую звезду Героя Советского Союза.

«В честь всех фронтовиков и наших героев-космонавтов, участников войны мы развернули копию Знамени Победы. А рядом с фотографиями Юрия Гагарина и Сергея Королева разместили фотографию летчика-космонавта, фронтовика Георгия Берегового. Эта фотография на МКС станет символом подвига нашего народа, частью общероссийского патриотического движения «Бессмертный полк», — рассказал космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков.

Он уточнил, что после возвращения их экипажа на землю они передадут ее в главный космический музей Донбасса имени Берегового в городе Енакиево.

Фото: Роскосмос