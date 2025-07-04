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Короткий день в пятницу хотят закрепить в Трудовом кодексе.



Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. По словам депутата Ярослава Нилова, сейчас введение короткого рабочего дня перед выходными для сотрудников, работающих 5/2, остается на усмотрении работодателя. И только в трети российских компаний принято уходить домой на час раньше в пятницу, сообщает "Газета.Ru".



Депутат считает, что сокращенный рабочий день нужно закрепить, так как это повысит мотивацию работников и повысит их производительность.

Фото: pxhere.com